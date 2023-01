Cinque giovani si schiantano con l’auto contro un guard rail: due 20enni muoiono sul colpo, feriti gli altri 3

Due giovani nella serata di ieri sono morti ed altri tre sono rimasti feriti nello schianto della loro auto contro il guard-rail: forse la pioggia la causa dell’incidente

È accaduto intorno alle 20 di ieri, domenica 8 gennaio, su una strada arginale, nei pressi di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Le vittime sono, Alessandro Polato di 23 anni, e Mariachiara Guida di 20 anni. Secondo una prima ricostruzione, cinque ragazzi viaggiavano a bordo di una Seat Ibiza e percorrevano via Aquileia, strada che corre parallela all’argine del Piave, quando, forse per la forte pioggia che in quel momento imperversava sulla zona, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è sbandato andando a schiantarsi violentemente contro il guard-rail. Nel terribile impatto due degli occupanti, un ragazzo e una ragazza, sarebbero deceduti sul colpo.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere tutti i giovani, due già deceduti e tre feriti, che sono stati affidati ai sanitari del Suem 118 che li hanno trasportati in ospedale. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri.