Claudio muore colto da un malore improvviso nella sua abitazione: da pochi giorni aveva compiuto 36 anni

“Un giovane speciale, educato e dai modi pacati”, così gli amici descrivono Claudio su Facebook all’indomani della sua improvvisa scomparsa



Il decesso è avvenuto nella mattinata di lunedì 24 luglio, in un’abitazione a Bari. L’ennesima vittima di un malore improvviso è Claudio Cauccio che da pochi giorni aveva compiuto 36 anni. Il giovane, originario di Civitavecchia, dall’anno scorso si era trasferito a Bari, dove lavorava come barbiere. Per una decina di anni ha lavorato da “Vanità maschile” meglio conosciuto come “Vanni barbiere”.

Le cause della morte sono da chiarire, avvenuta a seguito di un malore improvviso che lo ha colto mentre era in casa e che non gli ha lasciato scampo. Claudio lascia una figlia, il padre e il fratello. I funerali si svolgeranno oggi 26 luglio alle 16 nella chiesa San Francesco di Paola (Uliveto) a Civitavecchia, sua città natale.