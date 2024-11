Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della As Roma: trovato l’accordo con Friedkin

Dan Friedkin ha trovato l’accordo con Claudio Ranieri che sarà per la terza volta l’allenatore della Roma

Dopo l’esonero di Ivan Juri, il nuovo allenatore giallorosso è Claudio Ranieri. Il tecnico romano a Londra ha raggiunto l’intesa con Dan Friedkin. Il mister aveva allenato per la prima volta dall’AS Roma nel 2009, quando aveva sostituito Luciano Spalletti, e per la seconda nel 2019 al posto di Eusebio Di Francesco. Al centro della trattativa tra l’allenatore e la società c’è il ruolo di Ranieri a partire dalla prossima stagione. Secondo le prime indiscrezioni, in base all’accordo Ranieri dovrebbe restare come mister fino a giugno e poi dovrebbe essere inserito nei quadri dirigenziali, sembrerebbe come direttore tecnico.

Domenica scorsa, pochi minuti dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro il Bologna, Ivan Juric era stato esonerato con un comunicato della società: “Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. Il comunicato giallorosso aveva anche annunciato che “la ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica” era già iniziata e sarebbe stata annunciata entro pochi giorni.