Cnn: Avvistata nave cargo russa con carico di missili balistici iraniani: la prova nelle immagini satellitari

Le immagini satellitari scattate il 4 settembre a Port Olya ad Astrakhan da Maxar Technologies hanno identificato la nave russa, Port Olya 3, nel Mar Caspio, sospettata di trasportare missili balistici iraniani per la guerra di Mosca contro l’Ucraina

Lo scrive la Cnn, che ha esaminato delle immagini satellitari, una settimana fa. £La nave, la Port Olya 3, è stata identificata da Maxar Technologies nelle immagini satellitari scattate il 4 settembre a Port Olya ad Astrakhan. La nave era stata precedentemente nel porto iraniano di Amirabad il 29 agosto, secondo i dati di tracciamento. Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha valutato martedì che il Ministero della Difesa russo ha utilizzato la nave Port Olya-3 per trasportare missili balistici Fath-360 dall’Iran alla Russia”.

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken ha confermato la notizia: “l’Iran ha consegnato alla Russia i missili balistici Fath-360 da usare contro l’Ucraina. L’alleanza tra i due regimi di Mosca e di Teheran si è rafforzata da quando la Russia ha aggredito l’Ucraina due anni e mezzo fa: già Mosca sta usando i droni iraniani Shahed e una fabbrica per la loro produzione è stata realizzata in Russia. Allo stesso tempo Mosca sta fornendo tecnologia a Teheran”.

Secondo The Kyiv Indipendent, “nei mesi precedenti, i rapporti menzionavano quattro diversi tipi di missili che l’Iran potrebbe fornire alla Russia: due tipi di missili a corto raggio, l’ Ababil e il Fath-360 , e due tipi a corto raggio, il Fateh-110 e lo Zolfaghar”. Blinken ha confermato che si trattava del Fath-360 consegnato dall’Iran alla Russia. Il Fath-360 è un missile balistico a corto raggio con una testata da 150 chilogrammi.

The Kyiv Indipendent aggiunge: “Come tutti i missili balistici, sono azionati da razzi e vengono lanciati ad alta quota nell’atmosfera prima di ricadere sul bersaglio. Vengono guidati solo durante le fasi iniziali del lancio, quindi possono essere meno precisi dei missili da crociera, ma hanno il vantaggio di raggiungere velocità incredibilmente elevate, a volte superiori ai 3.200 chilometri orari, mentre si avvicinano ai loro obiettivi. La gittata del Fath-360 – 120 chilometri – rivela i probabili piani della Russia per queste armi”.

Secondo Fabian Hinz, ricercatore per l’analisi militare e della difesa presso l’International Institute for Strategic Studies: “Mosca probabilmente lo utilizzerà per colpire punti critici nelle retrovie ucraine. Ad esempio, se hanno identificato una base logistica, o un deposito, risorse aeree, o un sistema di difesa aerea entro 120 chilometri dalla linea del fronte, e si vuole colpire immediatamente, allora questi tipi di sistemi sono molto utili. Hanno un tempo di reazione molto breve”. Avere questi missili consentirà ai russi di conservare i più costosi Iskander per gli attacchi a lungi raggio. Sia l’Iran che la Russia hanno smentito categoricamente il trasferiemento di questi missili.