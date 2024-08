CNN, Harris: “A Gaza troppe vittime, ma darò armi a Israele”. Cerca accordo, ma è solo per motivi elettorali

“Liberiamo gli ostaggi, otteniamo il cessate il fuoco, ma non si cambia la politica in invi di armi a Israele. Troppi palestinesi innocenti sono stati uccisi, e noi dobbiamo arrivare a un accordo”

Lo ha detto Kamala Harris a Dana Bash della Cnn nella sua prima intervista dopo la nomination presidenziale, parlando del massacro di civili palestinesi ad opera dell’esercito israeliano in corso a Gaza. Harris ha precisato che sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi “Dobbiamo ottenere un accordo. Io e il presidente (Biden ndr) lavoriamo giorno e notte per un accordo”, ma ribadendo che Israele il diritto a difendersi.

La dichiarazione della vice presidente non convince, non puoi continuare a dare armi e consentire il massacro dei palestinesi e affermare che cerchi un accordo, le due cose cozzano. E’ del tutto evidente che Harris ha le stesse posizioni di Biden e la ricerca di un accordo, che effettivamente “oggi” vuole ad ogni costo, gli serve solo per placare le enormi folle di contestatori che puntualmente la attendono ad ogni comizio pubblico. Un cessate il fuoco anche solo temporaneo le permetterebbe di dire che non è una guerrafondaia.

Un ultimo appunto, Kamala Harris prima di essere candidata alle presidenziali, era data dai sondaggi “perdente” perché sconosciuta agli americani e per quelli che la conoscevano, considerata scorbutica e antipatica ed è forse per tentare di cambiare questo sentire comune che in tutte le foto appare con un “sorriso a 32 denti”, ma non è un sorriso dolce, in molti commenti sui social è definito “sguaiato”.

La vicepresidente infatti nell’intervista ha confermato che non cambierà la politica di Joe Biden sulla fornitura delle armi a Israele e non ci sarà nessun embargo. Harris ha anche ribadito il suo sostegno alla “soluzione dei due stati” tra Israele e Gaza ma sottolineando: “Sono incrollabile nel mio impegno per la difesa di Israele e la sua capacità di difendersi. E questo non cambierà”, ha detto.