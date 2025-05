CNN: “Israele pronto a effettuare raid sulle centrali atomiche dell’Iran”

Secondo l’intelligence americana, Israele si appresterebbe a colpire diverse centrali nucleari in Iran, azioni che entrerebbero da un lato in collisione con i tentativi diplomatici di Donald Trump verso il regime degli ayatollah e dall’altro complicherebbero il quadro mediorientale già reso gravissimo dall’ultima offensiva contro Gaza

Lo scrive la CNN, che riporta quanto riferito da diversi funzionari dell’amministrazione americana, che hanno precisato di non sapere se la decisione per un’iniziativa militare israeliana contro l’Iran sia stata già presa, e che anche nel governo statunitense regna l’incertezza sulle prossime mosse del governo Netanyahu. “La probabilità di un attacco israeliano contro un impianto nucleare iraniano ha detto una fonte – è aumentata significativamente negli ultimi mesi”, ha affermato un’altra fonte vicina all’intelligence statunitense sulla questione, mentre “a renderla più probabile è un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran che non rimuova tutto l’uranio arricchito in Iran”.

Sempre secondo quanto hanno riferito al canale televisivo americano da fonti dell’amministrazione americana, la preoccupazione giunge, in particolare, da intercettazioni delle comunicazioni interne israeliane e da esercitazioni e movimenti aerei dello Stato ebraico, che, secondo altre fonti, indicano un attacco imminente. Per alcuni ambienti del governo americano si tratterebbe, invece, di iniziative di pressione su Teheran, in forma di avvertimenti affinché rinunci al suo programma nucleare.

