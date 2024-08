“Il pilota ucraino con il nome di battaglia “Moonfish”, Alexey Mes, è morto nello schianto del caccia F-16, mentre respingeva il più grande attacco aereo della storia della Russia contro l’Ucraina”

Lo ha detto alla CNN una fonte, aggiungendo che le forze armate ucraine non ritengono che la causa dell’incidente sia un errore del pilota. “L’incidente aereo è ora oggetto di indagine e gli esperti internazionali saranno invitati a parteciparvi”, ha aggiunto la fonte, ha riferito la CNN.

L’aero è stato quindi abbattuto e non è caduto per un errore del migliore dei piloti ucraini, Alexey Mes, noto con il nome di battaglia di “Moonfish”. L’aeronautica militare di Kiev sta indagando sullo schianto, ma le ipotesi restano due, o è stato abbattuto dalla contraerea russa, oppure come afferma la deputato ucraino Maryana Bezuglaya, l’F-16 è andato perduto a causa del fuoco amico. “Secondo le mie informazioni, l’F-16 del pilota ucraino Alexey ‘Moonfish’ Mes è stato abbattuto dal sistema missilistico antiaereo Patriot a causa della mancanza di coordinamento tra le unità [militari],” ha scritto su Telegram.

La deputato ha anche criticato l’aeronautica delle forze armate ucraine per aver descritto falsamente l’abbattimento dell’F-16 come “un incidente”. “La cultura della menzogna nel Comando dell’Aeronautica delle Forze Armate dell’Ucraina, così come in altri quartier generali militari superiori, porta al fatto che il sistema di gestione delle decisioni militari non migliora sulla base di analisi veritiere e raccolte in modo coerente, ma si deteriora e addirittura crolla, come sta accadendo nelle altre direzioni”, scrive Maryana Bezuglaya.