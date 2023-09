Cnn. McCarthy: “Stiamo cercando di trovare una via d’uscita, gli aiuti all’Ucraina dovrebbero essere eliminati dalla legge”

Governo sull’orlo dello shutdown in attesa della scadenza di mezzanotte che si avvicina sempre più velocemente, per McCarthy l’unica via d’uscita per approvare il bilancio, è eliminare i 6,2 miliardi di aiuti all’Ucraina

I repubblicani della Camera non mollano, per tutta la mattinata di oggi sabato, hanno cercato le opzioni su come procedere, ma fino a questo momento nessuna compromesso è stato trovato. Lo riporta la Cnn.

“Stiamo continuando a lavorare cercando di trovare una via d’uscita”, ha detto lo Speaker della Camera Kevin McCarthy. Il disegno di legge bipartisan del Senato fornirebbe fondi aggiuntivi per gli aiuti all’Ucraina, creando un punto di contesa con la Camera in cui molti repubblicani si oppongono a un ulteriore sostegno al paese dilaniato dalla guerra.

McCarthy ha sostenuto venerdì che gli aiuti all’Ucraina dovrebbero essere eliminati dal disegno di legge del Senato. “Penso che se ne avessimo uno disegno di leggesenza l’Ucraina, probabilmente saremmo in grado di farcela. Penso che se il Senato insiste sull’Ucraina piuttosto che sull’America, penso che ciò potrebbe causare problemi reali”, ha detto a Manu Raju della CNN.

Le agenzie federali stanno facendo gli ultimi preparativi con il governo sull’orlo di una chiusura con i legislatori del Congresso che corrono contro la scadenza critica di mezzanotte (ora locale) di oggi sabato – e il presidente della Camera Kevin McCarthy che tenta una mediazione dell’ultimo minuto per evitare la scadenza dei finanziamenti.

Non c’è ancora certezza se verrà risolta la questione, sollevando preoccupazioni a Capitol Hill, uno shutdown, se innescato, potrebbe non essere facile da gestire.