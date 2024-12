CNN: “Mosca sta trasferendo attrezzature navali dalla Siria in Libia” ma non è chiaro se sarà permanente

La Russia dopo la caduta dell’ex presidente siriano Bashar al-Assad, ha iniziato a trasferire una grande quantità di attrezzature militari e truppe dalla Siria nella vicina Libia

Lo scrive la CNN che riporta le dichiarazioni di due funzionari statunitensi e un funzionario occidentale che ha familiarità con l’intelligence. Due dei funzionari statunitensi hanno detto che i russi hanno iniziato a spostare risorse navali dalla Siria alla Libia, un altro funzionario della difesa ha aggiunto che Mosca sta con il comandante dell’esercito nazionale libico Khalifa Haftar, per garantire la presenza della Russia su un porto a Bengasi. I funzionari hanno definito il ritiro russo dalla Siria iniziato la settimana scorsa, “significativo” ma non è chiaro se sarà permanente.

Secondo l’intelligence statunitense e occidentale i russi stiano cercando di capire se Hayat Tahrir al Sham (HTS), il principale gruppo ribelle ora al comando della Siria, sia aperto a una soluzione negoziata di qualche tipo che consentirebbe alla Russia di rimanere in alcuni dei paesi tra cui la base aerea russa di Khmeimim a Latakia e una struttura portuale a Tartus, ipotesi confermata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che la settimana scorsa in una conferenza stampa ha detto che la Russia è in contatto con i ribelli di Damasco per risovere la questione. “Dobbiamo mantenere i contatti con coloro che controllano la situazione sul campo perché, come ho detto, lì abbiamo strutture e personale”, ha detto.

La CNN ha riferito la scorsa settimana che la Russia sembrava stesse caricando e preparando gli aerei per lasciare le sue basi militari in Siria, secondo le immagini satellitari raccolte da Maxar venerdì mattina. La testata staunitense aggiunge che gli aerei cargo registrati presso il Ministero russo per le situazioni di emergenza hanno anche raggiunto la base libica di al-Khadim almeno sette volte in meno di una settimana, come mostrano i registri di volo e le immagini satellitari. Storicamente, la base aerea è stata un punto di partenza per le operazioni russe in Africa, incluso il gruppo Wagner per armare le forze paramilitari sudanesi accusate di crimini di guerra.

Venerdì alla base aerea di Khmeimim erano presenti due aerei da trasporto militare pesante AN-124, entrambi con il muso alzato per indicare che erano pronti a caricare il carico. Nella stessa base aerea veniva smantellato un elicottero d’attacco Ka-52, probabilmente in preparazione al trasporto. Si potevano vedere anche parti di un’unità di difesa aerea S-400 – un sistema missilistico terra-aria russo – imballate.

Questo riposizionamento è illustrato da filmati catturati lungo la costa siriana e verificati dalla CNN. Un video pubblicato sui social media la scorsa settimana mostrava almeno tre sistemi missilistici terra-aria russi dirigersi a sud verso il porto di Tartus; un’altra clip condivisa su X dal giornalista Wassim Nasr e geolocalizzata dalla CNN mostrava un convoglio di veicoli blindati che viaggiava verso nord sulla stessa autostrada, sventolando ben visibile la bandiera russa.