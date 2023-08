CNN: per il 55% degli americani il Congresso dovrebbe smettere di autorizzare nuovi aiuti militari a Kiev

Secondo un nuovo sondaggio della CNN condotto da SSRS la maggioranza degli americani vorrebbe che il Congresso non autorizzare più aiuti né militari né economici all’Ucraina. La percentuale sale tra i repubblicani

Un nuovo sondaggio della CNN pubblicato oggi venerdì 10 agosto, dice che il 55% di tutti gli intervistati ha affermato che il Congresso americano dovrebbe smettere di autorizzare nuovi aiuti militari per Kiev. Questa percentuale sale moltissimo tra i repubblicani che sono molto più propensi a interrompere gli aiuti rispetto ai democratici.

Il sondaggio ha rilevato che il 71% dei repubblicani ha detto ai sondaggisti che il Congresso dovrebbe smettere di inviare aiuti a Kiev. Diversi i numeri tra i democratici, dove il 62% è favorevole a maggiori finanziamenti per l’Ucraina.

Secondo Adam Kinzinger commentatore politico della CNN ed ex membro del Congresso repubblicano dell’Illinois, il risultato di questo sondaggio è figlio di due fattori. Il primo è che la controffensiva estiva ucraina si è infranta sulla realtà delle fortificazioni russe, Kiev aveva preventivato una guerra “shock and awe” ed invece stiamo assistendo ad una guerra di trincea come nella prima guerra mondiale, nella quale i russi si stanno dimostrando abilissimi.

Il secondo fattore è “l’effetto Trump” che guida il sentimento repubblicano. L’ex presidente in campagna per tornare alla Casa Bianca, domina così tanto la coscienza del partito che la sua posizione contraria agli aiuti all’Ucraina ha avuto un enorme effetto sui repubblicani nel loro insieme.

Trump – secondo Adam Kinzinger – ha minacciato di interrompere i finanziamenti all’Ucraina per ottenere documenti dall’indagine federale sui rapporti d’affari del figlio del presidente Joe Biden, Hunter. Gli Stati Uniti dovrebbero “rifiutarsi di autorizzare una singola spedizione aggiuntiva delle nostre scorte di armi esaurite”, ha detto Trump il mese scorso, fino a quando “l’FBI, il DOJ e l’IRS non consegneranno” le prove nell’indagine sulla famiglia Biden dei repubblicani del Congresso. Ha anche affermato che gli Stati Uniti dovrebbero dare la priorità alla sicurezza scolastica rispetto agli aiuti all’Ucraina

Ma non solo Trump, anche il governatore della Florida Ron DeSantis, principale rivale di Trump per la nomina presidenziale repubblicana del 2024, a marzo ha dichiarato che l’America non ha alcun interesse vitale in Ucraina e ha definito la guerra una “disputa territoriale”.

L’unico repubblicano che non è su questa linea è l’altro rivale di Trump, l’ex vicepresidente Mike Pence, che però il mese scorso quando ha detto a un raduno conservatore in Iowa di sostenere l’aiuto all’Ucraina ha ricevuto una valanga di fischi.

Nel Congresso americano, l’opposizione ufficiale agli aiuti all’Ucraina è molto significativa, a luglio, alla Camera 70 repubblicani hanno votato per tagliare completamente gli aiuti a Kiev. Questo numero non è ancora sufficiente per fermare gli invii, ma la campagna elettorale in corso per le primarie, gioca un ruolo fondamentale tra i repubblicani.