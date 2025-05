CNN: “Portaerei USS Truman perde nel Mar Rosso un altro caccia F/A-18 Super Hornet da 60milioni di dollari”. È il secondo in pochi giorni

La portaerei statunitense USS Harry S. Truman perde un altro caccia F/A-18 Super Hornet nelle acque Mar Rosso: è il secondo caccia disperso dalla portaerei in poco più di una settimana

Lo hanno riferito alla CNN cinque persone a conoscenza della vicenda. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo, le indagini sono in corso, ma due delle persone coinvolte hanno affermato che si è verificato un errore di arresto mentre il caccia stava tentando di atterrare sulla portaerei e che il pilota e l’ufficiale addetto ai sistemi d’arma hanno dovuto eiettarsi. Sono stati recuperati da un elicottero di soccorso e sono entrambi vivi, ma hanno riportato lievi ferite, ha detto una delle persone coinvolte.

Il caccia è caduto in mare e non è stato recuperato, hanno dichiarato due delle persone a conoscenza dell’incidente. L’Ufficio del Segretario alla Difesa ha inoltrato tutte le domande relative agli incidenti alla Marina e al Comando Centrale degli Stati Uniti. La CNN ha contattato la Marina e il CENTCOM per un commento.

La perdita del caccia arriva una settimana dopo che un altro F/A-18 è caduto in mare dal Truman. In quell’occasione, i primi rapporti indicavano che il Truman per evitare un missile lanciato dagli Houthi, aveva effettuato una brusca virata facendo cader il caccia in mare. Una perdita economica rilevante, singolo caccia F/A-18 costa più di 60 milioni di dollari, secondo la Marina.

Le risorse navali statunitensi nel Mar Rosso sono state ripetutamente sotto il fuoco degli Houthi da quando questi hanno iniziato i loro attacchi contro le navi nel Mar Rosso nel novembre 2023. All’inizio del 2024, un cacciatorpediniere statunitense nel Mar Rosso ha dovuto utilizzare il suo sistema d’arma ravvicinato Phalanx, la sua ultima linea di difesa contro gli attacchi missilistici, quando un missile da crociera lanciato dagli Houthi è arrivato a quasi un miglio di distanza, e quindi a pochi secondi dall’impatto.

La portaerei Truman, in particolare, è stata afflitta da problemi durante il suo dispiegamento nel Mar Rosso. A dicembre, un altro caccia F/A-18 stava operando dalla Truman quando è stato “colpevole per errore” dalla USS Gettysburg e si è schiantato nel Mar Rosso. Entrambi i piloti si sono eiettati in sicurezza in quel momento.

Poi, a febbraio, la Truman è stata coinvolta in una collisione con una nave mercantile vicino all’Egitto, nel Mar Mediterraneo. In seguito all’incidente, il comandante della Truman in quel momento, il capitano Dave Snowden, fu sollevato dall’incarico, sostituito dal capitano Christopher Hill che assunse il comando della portaerei.

