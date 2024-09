Cnn: “Senza armi e in inferiorità numerica: esercito ucraino demoralizzato alle prese con diserzioni e insubordinazioni” – Video

Due anni e mezzo di offensiva russa hanno decimato molte unità ucraine. I rinforzi sono pochi e rari, lasciando alcuni soldati esausti e demoralizzati. La situazione è particolarmente terribile tra le unità di fanteria vicino a Pokrovsk e anche sulle altre linee del fronte orientale, dove l’Ucraina sta lottando per fermare l’avanzata lenta ma costante della Russia

Lo scrive la CNN dopo avere parlato con sei comandanti e ufficiali che fino a poco tempo fa combattevano o supervisionavano unità nell’area. Tutti e sei hanno affermato che la diserzione e l’insubordinazione stanno diventando un problema diffuso, soprattutto tra i soldati appena reclutati.

Quattro dei sei, tra cui Dima che era a capo di circa 800 uomini che combatterono in alcune delle battaglie più feroci e sanguinose della guerra, la più recente vicino a Pokrovsk, la strategica città orientale che ora è sul punto di cadere in mano alla Russia. Gli latri cinque militari hanno chiesto che i loro nomi vengano cambiati o omessi a causa della delicatezza dell’argomento e perché non sono autorizzati a parlare con i media.

Dima racconta che si trovò con la maggior parte delle sue truppe ormai morte o gravemente ferite, e decise che ne aveva abbastanza. Si licenziò e accettò un altro lavoro nell’esercito, in un ufficio a Kiev.

Un altro comandante di un’unità che attualmente combatte a Pokrovsk e hachiesto di rimanere anonimo ha detto alla CNN: “Non tutti i soldati mobilitati lasciano le loro posizioni, ma la maggioranza lo fa. Quando arrivano nuovi ragazzi, vedono quanto sia difficile. Vedono molti droni, artiglieria e mortai nemici. Vanno nelle posizioni una volta e se sopravvivono non tornano mai più. O lasciano le loro posizioni, si rifiutano di andare in battaglia o cercano di trovare un modo per lasciare l’esercito”, ha aggiunto.

A differenza di coloro che si erano offerti volontari all’inizio della guerra, molte delle nuove reclute non avevano scelta se entrare nel conflitto. Sono stati richiamati dopo che la nuova legge ucraina sulla mobilitazione è entrata in vigore in primavera e non possono andarsene legalmente fino a quando il governo non avrà introdotto la smobilitazione, a meno che non ottengano un permesso speciale per farlo. Eppure i problemi disciplinari erano chiaramente iniziati molto prima. L’Ucraina ha attraversato un periodo estremamente difficile durante lo scorso inverno e la primavera. Mesi di ritardo nell’invio dell’assistenza militare statunitense nel paese hanno portato a una grave carenza di munizioni e a un grave crollo del morale.

Diversi soldati dissero all’epoca alla CNN che spesso si sarebbero trovati in una buona posizione, con una visione chiara del nemico in avvicinamento e senza colpi di artiglieria da sparare. Alcuni hanno parlato di sentirsi in colpa per non essere stati in grado di fornire una copertura adeguata alle proprie unità di fanteria. “Le giornate sono lunghe, vivono in piroga, in servizio 24 ore su 24 e se non possono sparare i russi sono avvantaggiati, li sentono avanzare e sanno che se avessero sparato non sarebbe successo”, ha detto Andryi Horetskyi, un ufficiale militare ucraino la cui unità sta ora combattendo a Chasiv Yar, un altro punto caldo del fronte orientale.

Serhiy Tsehotskiy, un ufficiale della 59a brigata separata di fanteria motorizzata, ha detto alla CNN che l’unità cerca di far ruotare i soldati dentro e fuori ogni tre o quattro giorni. Ma i droni, che sono aumentati di numero nel corso della guerra, possono rendere la situazione troppo pericolosa, costringendo i soldati a restare fermi più a lungo. “Il record è di 20 giorni”, ha detto.

Con il peggioramento della situazione sul campo di battaglia, un numero crescente di truppe iniziò ad arrendersi. Secondo il parlamento ucraino, solo nei primi quattro mesi del 2024, i pubblici ministeri hanno avviato procedimenti penali contro quasi 19.000 soldati che hanno abbandonato i loro posti o hanno disertato. Più di un milione di ucraini prestano servizio nelle forze di difesa e sicurezza del Paese, anche se questo numero include tutti, comprese le persone che lavorano in uffici lontani dalla prima linea.

È un numero sconcertante e, molto probabilmente, incompleto. Diversi comandanti hanno detto alla CNN che molti ufficiali non avrebbero denunciato diserzioni e assenze non autorizzate, sperando invece di convincere le truppe a tornare volontariamente, senza incorrere in punizioni. Questo approccio è diventato così comune che l’Ucraina ha modificato la legge per depenalizzare la diserzione e l’assenza senza permesso, se commesse per la prima volta. Horetskyi ha detto alla CNN che questa mossa aveva senso. “Le minacce non faranno altro che peggiorare le cose. Un comandante intelligente ritarderà le minacce o addirittura le eviterà”, ha affermato.

Pokrovsk da giorni è diventata l’epicentro della lotta per l’est dell’Ucraina. Le forze russe sono ormai a pochissimi chilometro dalla città ela loro avanzata è accelerata nelle ultime settimane quando le difese ucraine hanno iniziato a sgretolarsi.