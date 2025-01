Cnn: Trump vuole una telefonata con Putin, ma Mosca per ora sembra poco interessata a una tregua. Ecco perché

Il presidente eletto Donald Trump ha ordinato ai suoi collaboratori di organizzare una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin nei prossimi giorni, con l’obiettivo di discutere la possibilità di un incontro nei prossimi mesi per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina

Lo riporta la Cnn, che cita persone informate. Trump durante la sua lunga campagna elettorale aveva promesso di porre fine al conflitto entro un giorno dal suo giuramento e a poche ore dal suo insediamento ufficiale, prosegue l’emittente tv Usa, avrebbe chiesto al suo team di trovare una soluzione che potrebbe essere realizzata entro i primi mesi della sua presidenza, anche parlando direttamente con Putin. In quest’ottica arrivano notizie di un possibile incontro di persona tra i due leader.

Ma molti analisti rimangono scettici sul fatto che Donald Trump riuscirà in breve tempo a fermare la guerra in Ucraina, Vladimir Putin, forte dei successi degli ultimi mesi sul campo di battaglia, sembra poco interessato ad una soluzione politica e pertanto le incognite per raggiungere la pace appaiono ancora lontane.

Gli analisti dunque sostengono che a breve non ci saranno cambiamenti radicali e in base a vari elementi oggettivi sono propensi a pensare che almeno per un certoperiodo ci sarà un proseguo della guerra tra Ucraina e Russia e quest perché dopo un periodo di relativa tranquillità, gli attacchi reciproci con missili a lungo raggio, Kiev su obiettivi energetici e Mosca a 360 gradi, grandi città comperese, sono ricominciati in modo più violento.

Kiev ha colpito Belgorod, quaranta chilometri a nord del confine con Kharkiv, ma Mosca ha risposto come ormai fa da tempo in maniera violenta e intensa. Solo due giorni nel centro di Kiev ci sono state tre vittime in quello che è stato uno degli attacchi più cruenti di questi mesi. Sulla capitale ucraina sarebbero state lanciati missili balistici che non sono stati intercettati dalle difese aeree ucraine di entrare in azione. Secondo i russi i missili avrebbero centrato un “complesso militare-industriale” nel pieno centro di Kiev, distruggendo ogni cosa. A Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, nel sud-est del Paese, i morti in un recente attacco russo, sarebbero addirittura quattordici e fra questi anche quattro bambini. Attacchi non hanno risparmiato altre zone ucraine.

Tutte queste azioni sembrano confermare il temuto disinteresse del Cremlino a una de-escalation e i bombardamenti sulle principali città rappresentano l’indizio più evidente di una situazione che rimane lontanissima da un auspicato negoziato. Inoltre l’analisi di altri elementi non fanno pensare a un un cessato nell’immediato.

A gettare benzina sul fuoco arriva l’accordo di partnership fra Kiev e la Gran Bretagna, stipulato in questi giorni dal premier Keir Starmer e da Volodymyr Zelensky, che secondo la visione di Mosca è un evidente “avanzamento dell’infrastruttura militare” del Regno Unito “verso i confini” di Mosca.

Ma le brutte notizie per Zelensky non sono finite, secondo Bloomberg infatti, la nuova amministrazione Trump avrebbe in mente di allentare le sanzioni sul petrolio, con il chiaro scopo di calmeriare i prezzi dei carburanti, saliti vertginosament anchr negli Stati Uniti e al contempo inasprire altre misure economiche contro Mosca su altri settori.