Colonna di fumo e fiamme a Ternopil dopo attacco russo: è la città dei cantanti ucraini all’Eurovision

I missili russi hanno colpito Ternopil, città di origine del duo musicale ucraino Tvorchi che rappresenta il Paese all’Eurovision Song Contest 2023: i missili hanno colpito poco prima dell’esibizione degli artisti al concorso canoro

Pesante bombardamento a Ternopil ieri sera: una gigantesca colonna di fumo e fiamme si è alzata in cielo dopo l’attacco. Sempre nella notte, i russi hanno colpito altre varie caserme e depositi. Come al solito, discrepanze nella descrizione dell’obiettivo colpito: le autorità locali ucraine hanno dichiarato che l’attacco ha colpito magazzini di proprietà di imprese commerciali e di un’organizzazione religiosa. I russi hanno detto che si trattava di depositi militari. La seconda ipotesi tuttavia pare avvalorata dalla mole dell’esplosione: qualcosa di altamente esplosiovo ed infiammabile deve aver bruciato per generare una colonna di fuoco di quella portata.