Colpe in Bolivia: militari comandati dal generale Zuniga destituito ieri hanno preso il controllo del palazzo del governo

L’ex comandante generale dell’esercito boliviano Juan José Zuniga – destituito ieri dopo aver minacciato pubblicamente l’ex presidente Evo Morales – al comando di un centinaio di militari ha fatto irruzione nel palazzo del governo a piazza Murillo, a La Paz, dove si trova riunito lo stesso presidente Luis Arce con l’intero gabinetto e ne ha preso il controllo

L’ex generale Juan José Zuñiga, dopo il golpe ha dichiarato che presto sarà nominato un nuovo governo perché “il Paese non può andare avanti così”. Immagini trasmesse in diretta dall’emittente ‘Telesur’ hanno mostrato un blindato militare forzare il portone principale del palazzo e lo stesso Zuñiga entrare all’interno dell’edificio accompagnato da soldati armati e con il volto coperto. Prima di irrompere nell’edificio, Zuñiga ha rilasciato una dichiarazione pubblica nella piazza Murillo dove ha chiesto le dimissioni del presidente Luis Arce e di tutto il governo.

Un video trasmesso dalla televisione boliviana si vede il presidente Luis Arce mentre affronta il comandante generale dell’esercito, Juan José Zúñiga, nel corridoio del palazzo. “Sono il tuo capitano e ti ordino di ritirare i tuoi soldati e non permetterò questa insubordinazione”, le parole di Arce. Prima di entrare nel palazzo del governo, Zúñiga ha detto ai giornalisti presenti nella piazza: “Sicuramente presto ci sarà un nuovo governo, il nostro Paese, il nostro Stato non possono andare avanti così”. Poi ha dichiarato che le forze militari nel Paese hanno iniziato a liberare i detenuti politici, affermando che sarà “ristabilita la democrazia”. Lo riferisce Telesur

L’azione delle forze armate era stata poco prima definita ‘irregolare’ dal presidente Luis Alberto Arce. “Convochiamo il popolo e chiediamo che si sollevi contro il tentativo di golpe in corso e si schieri a favore della democrazia”. Lo ha detto il presidente Luis Alberto Arce Catacora, nel corso di una breve dichiarazione. “Siamo tutti qui e qui resteremo determinati a contrastare il tentativo di golpe che minaccia la nostra democrazia”, ha aggiunto Arce. “Non possiamo permettere che tentativi di golpe causino la morte di boliviani. Esortiamo tutti quelli che hanno a cuore la democrazia e alle organizzazioni sociali a mostrare nuovamente il cammino della democrazia al popolo boliviano”. Pochi minuti prima, il capo dello stato aveva incontrato il generale Zúniga chiedendogli di smobilitare le truppe che hanno intanto circondato piazza Murillo e montato transenne per impedire alla cittadinanza di avvicinarsi al palazzo del governo. I militari hanno usato gas lacrimogeni contro la folla che Al grido di “golpisti” e “Lucho non è solo” tentano di avvicinare alla piazza.

L’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha invitato cittadini e movimenti politici a scendere in piazza e su X denuncia che “un gruppo del Reggimento speciale di Challapata ha occupato la Piazza Murillo (antistante al palazzo del governo) e ha appostato franchi tiratori”. “Questo significa che il colpo di Stato è stato preparato in anticipo”, prosegue il post di Morales che conclude con un appello al popolo a “difendere la Patria da alcuni gruppi militari che agiscono contro la democrazia”.