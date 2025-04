Colpo di coda di Trump: stop dazi per 90 giorni. Esclusi Canada e Messico e alla Cina li aumenta al 125%. Volano le borse mondiali

Il presidente americano a sorpresa ieri ha annunciato una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci tranne per Canada e Messico, oltre alla Cina che se li vede alzare al 125, ma ha mantenuto i sui controdazi agli Usa all’84%. Wall Street esulta con il Dow Jones che registra un +6,6%, S&P +7,3%, Nasdaq +9%

Trump annuncia la sua decisione su Truth giustificandola con: “Più di 75 Paesi ci hanno contattato e su mia raccomandazione non hanno reagito contro gli Usa. Ho quindi autorizzato tariffa ridotta al 10% e una pausa di 90 giorni”. E aggiunge : “Al contrario (della Cina, ndr) – scrive Trump – considerando il fatto che più di 75 Paesi hanno contattato i rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio (Ustr), per negoziare una soluzione riguardo ai temi discussi relativi al commercio, alle barriere commerciali, alle tariffe, alla manipolazione valutaria e alle tariffe non monetarie, e che questi Paesi, su mia forte raccomandazione, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, ho autorizzato una pausa di 90 giorni e una tariffa reciproca sostanzialmente ridotta, al 10%, anch’essa con effetto immediato”.

Immeditamente dopo la divulgazione della notizia, c’è stata un’impennata degli indici a Wall Street, tranne che per i Paesi che hanno imposto delle tariffe per rappresaglia con il Dow Jones che ha guadagnato il 6,6%, lo S&P il 7,3%, il Nasdaq il 9%.

La Cina è stata “bastonata” per avere risposto con dazi contro gli Usa all’84% entrati in vigore poco dopo le 12 locali (le 6 in Italia) nel mezzo dell’inasprimento della guerra commerciale bilaterale. Pechino appreso dell’aumento dei dazi americani al 125% non ha fatto restromarcia mantenendoli all’84%, ma non ha corretto al rialzo le sue aliquote in modo speculare alle mosse del presidente Usa Donald Trump.

Un Funzionario della Casa Bianca ha detto alla Bbc che oltre alla Cina, anche Messico e Canada non beneficeranno della pausa sui dazi di 90 giorni annunciata da Donald Trump, ma quest’ultimi due non subiranno aumenti. Il funzionario della Casa Bianca ha anche xdetto che nell’ambito dello stop ai dazi di 90 giorni, Trump ha annunciato che all’Ue sarà applicata solo la tariffa di base del 10%, entrata in vigore il 5 aprile, nonostante le misure di ritorsione preparate da Bruxelles. Riporta la Bbc.

Il presidente Usa sui dazi cinesi ha cercato di minimizzare. Xi Jinping è “un uomo intelligente, faremo un buon accordo” ha detto Trump, aggiungendo che il leader cinese “ama il suo Paese”. “Xi sa benissimo cosa deve fare, ci faremo una telefonata e sarà tutto risolto”, ha aggiunto.

Anchje le borse Asiatiche hanno preso bene ala sospensione di 90 giorni dei dazi annunciati da Trump, che sono andate tutte le borse in netto rialzo, compresa quella Cinese, nonostante l’esclusione di Pechino dalla “tregua” delle tariffe. Nello specifico, l’indice principale della Borsa di Tokyo, il Nikkei, ha aperto la seduta con oltre il 5% di crescita, che dopo una rapida espansione si è gonfiata fino a superare il 9%. Il piu’ ampio Topix selettivo, che comprende le società con la maggiore capitalizzazione, ha raggiunto il +8,02%.

L’indice principale della borsa di Seul, il Kospi, è salito di circa il 5% all’apertura, mentre il titolo tecnologico Kosdaq ha guadagnato il 4,23%. L’operatore del mercato azionario sudcoreano ha persino dovuto sospendere gli acquisti programmati per cinque minuti nelle prime fasi della giornata a causa del forte rialzo, che ha causato un breve aumento del 5% dei futures sul Kospi 200.

L’avanzata è stata più pronunciata nell’indice di riferimento della Borsa di Taipei, il Taiex, che ha iniziato con guadagni di oltre il 9%. L’indice selettivo, che ha una forte componente tecnologica, è avanzato di 1.611,77 punti, un balzo record del 9,27%. Le principali società tecnologiche dell’isola hanno registrato forti guadagni durante le prime fasi della sessione, evidenziando i guadagni di TSMC, MediaTek, Delta Electronics e Foxconn, che hanno rapidamente raggiunto il loro limite giornaliero del 10%.

In Cina i mercati azionari hanno iniziato la giornata in territorio positivo e gli indici di riferimento delle borse di Shanghai e Shenzhen sono avanzati rispettivamente dell’1,29% e del 2,29%. L’aumento arriva nonostante la Cina abbia aumentato le tariffe sui prodotti statunitensi ad almeno l’84% il giorno prima, misura a cui Trump ha risposto con prelievi totali del 125% sulle merci cinesi.

In forte rialzo anche i future sulle Borse europee, con Francoforte che registra un +7,7% dopo giorni di crolli. I future sull’indice paneuropeo Stoxx 50 avanzano del 7,7%, quelli sul Ftse 100 di Londra del 5,2%, quelli su Dax di Francoforte del 7,7% e quelli sul Cac 40 di Parigi del 7,6%.

"Per contrastare i dazi americani, Cina 'Unione Europea intendono sostenere congiuntamente il sistema commerciale multilaterale, con il Wto al centro", ha dichiarato il Ministero del Commercio cinese in un comunicato diffuso oggi dopo che il ministro del Commercio di Pechino, Wang Wentao, e il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica, Maros Sefcovic, hanno avuto un video-colloquio martedì scorso. Lo riporta il China Daily, sottolineando che durante lo scambio, come descritto nella nota, Wang e Sefcovic hanno discusso di varie questioni, tra cui il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale Cina-UE e le risposte all'imposizione da parte degli Stati Uniti delle cosiddette "tariffe reciproche".