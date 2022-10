Colpo di stato in Burkina Faso, il secondo in 8 mesi: popolazione chiede aiuto russo e protesta contro francesi

Nuovo colpo di stato in Burkina Faso sullo sfondo dei problemi del terrorismo jihadista e con la popolazione che chiede la caciata dei francesi e l’aiuto della Russia

Con un annuncio in diretta Tv su Rtb, il capitano dell’Esercito Ibrahim Traore, ha reso noto che è stata estromessa la leadership del tenente colonnello Paul-Henri Damiba e sciolto il governo dello stato africano del Burkina Faso.

Si tratta del secondo golpe militare in 8 mesi. I confini del Paese sono stati chiusi – sia frontiere terrestri che aeree – e tutte le attività politiche e della società civile sono state sospese così come la stessa costituzione. Non è noto che fine abbia fatto Damiba, salito al potere con un colpo di stato ai danni del presidente eletto Roch Marc Christian Kaboré, alla fine di gennaio 2022.

Lo scorso 1 marzo era stata adottata una carta costituzionale transitoria, che fissava un periodo di tre anni prima che il Paese tenesse nuove elezioni.

Dalle frammentarie informazioni, pare il nuovo golpe sia iniziato alle 4:30 di ieri mattina con diverse esplosioni nei pressi del campo militare di Baba Sy, nella capitale Ouagadougou, oltre che vicino alla sede della presidenza di Palazzo Kosyam. Nelle ore successive uomini e mezzi militari sono stati dispiegati nelle strade principali della capitale e sono stati istituiti vari check-point.

Nel pomeriggio di ieri inoltre, diverse centinaia di persone pro-golpe, hanno manifestato nella capitale Ouagadougou – anche con bandiere russe in mano – per chiedere l’aiuto militare della Russia e protestato contro la presenza militare francese nel Sahel.

Ibrahim Traore, nuovo nominato presidente dell’MPSR – Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione- è un ufficiale dell’esercito di 34 anni, conosciuto per essere l’uomo a capo dell’unità di forze speciali anti-jihadiste “Cobra” nella regione settentrionale di Kaya, funestate dal terrorismo islamico.