Colpo di Stato in Niger. Militari arrestano il presidente Bazoum. Onu, Usa e Francia chiedono liberazione

“Le nostre forze di difesa e sicurezza hanno deciso di porre fine al regime che conoscete, tutte le istituzioni sono sospese”

Con questo annuncio, arrivato nella notte, il colonnello Amadou Abdramane ha annunciato in Tv che in Niger sono sospese “tutte le istituzioni”, chiusi i confini e applicato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. A seguire il capo di stato maggiore Salifou Mody ha spiegato che il golpe si è reso necessario a seguito del “continuo degrado della situazione di sicurezza e della cattiva gestione economica e sociale”

“Il presidente Mohamed Bazoum è stato rimosso dal potere” a seguito del “continuo degrado della situazione di sicurezza e della cattiva gestione economica e sociale”, hanno annunciato un gruppo di soldati apparso sulla televisione nazionale del Paese dell’Africa occidentale, poche ore dopo che il presidente era stato trattenuto nel palazzo presidenziale.

In un comunicato letto dalla televisione nigerina e firmato dal generale Salifou Mody, capo di stato maggiore, i rappresentanti dei golpisti, organizzati in una piattaforma denominata Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (CLSP), hanno ribadito il “rispetto di tutti gli impegni sottoscritti dal Niger”.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato “con forza il cambio di governo incostituzionale in Niger” ed è “profondamente turbato per la detenzione del presidente Mohamed Bazoum e per la sua incolumità”. L’appello a “tutti gli attori coinvolti in questo atto deplorevole” è “a rilasciare il presidente con effetto immediato e senza precondizioni”.

Anche il segretario di Stato americano Antony Blinken , ha chiesto il “rilascio immediato” del presidente del Niger Mohamed Bazoum. Blinken ha subordinato la prosecuzione degli aiuti statunitensi al Niger al “mantenimento della democrazia” nel Paese africano. Lo afferma il dipartimento di Stato. “Il forte partenariato economico e di sicurezza (degli Stati Uniti) con il Niger dipende dal mantenimento della democrazia e dal rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani”, ha sottolineato Blinken al presidente nigerino Mohamed Bazoum, detenuto dai membri della guardia presidenziale, durante una telefonata tra i due, viene riferito in un comunicato.

Anche la Francia condanna “tutti i tentativi di prendere il potere con la forza” in Niger, dove i soldati hanno affermato di aver rovesciato il presidente in carica. Parigi “condanna fermamente ogni tentativo di prendere il potere con la forza e si unisce agli appelli dell’Unione Africana e dell’ECOWAS per ripristinare l’integrità delle istituzioni democratiche del Niger”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Catherine Colonna sui social network.