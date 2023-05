Colto da malore improvviso cade a terra in casa, la moglie sente il tonfo ma per il 49enne non c’è nulla da fare e muore

È caduto pesantemente a terra improvvisamente privo di sensi, la moglie ha sentito il tonfo ed ha chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile

È accaduto nella notte di sabato scorso nell’abitazione nel quartiere di Borgo Solestà ad Ascoli. Anacleto Bucci è morto stroncato da un attacco cardiaco a soli 49 anni. Da quanto si apprende, Cleto – come tutti lo chiamavano e lo conoscevano – mentre era in casa, è stato colto da un improvviso malore ed è caduto pesantemente a terra.

A sentire il tonfo è stata la moglie che preoccupata ha raggiunto il marito, trovandolo esanime a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a strappare alla morte il quarantanovenne ma, purtroppo, ogni tentativo si è dimostrato vano e al medico non è rimasto altro da fare che constatare l’avvenuto decesso.

Anacleto Bucci era molto conosciuto in città, soprattutto nel quartiere di Borgo Solestà, perché accanito tifoso dell’Ascoli Calcio tanto che nel corso degli anni aveva seguito i bianconeri anche in trasferta. La notizia della sua prematura scomparsa ha destato profondo sconcerto in quanti lo conoscevano e che stentano a credere a quanto è realmente accaduto. In molti si sono stretti al dolore della sua moglie Nertila, del figlio Ilyan e dei suoi genitori che sono piombati nella disperazione per una morte tanto improvvisa quanto inspiegabile.

In molti, hanno utilizzato i social network per salutare per l’ultima volta il loro amico Cleto, ricordandone le doti umane e le sue passioni. I funerali di Anacleto Bucci si terranno oggi lunedì 22 maggio alle ore 15.30 nella chiesa di San Giacomo della Marca.