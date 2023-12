Colto da malore improvviso in casa alla Vigilia di Natale, Francesco muore a soli 32 anni davanti ai suoi genitori

Ancora una tragedia alla vigilia di Natale: un giovane di appena 32 anni è morto, colto da un malore improvviso mentre si accingeva a festeggiare la serata del 24 dicembre con la famiglia

La tragedia si è verifica il 24 dicembre, alla Vigilia di Natale, nell’abitazione in via Monfalcone, a Pordenone. La vittima è Francesco Delli Carri, 32 anni, originario di Foggia, ma residente a Pordenone. Il giovane era a casa con i suoi familiari per festeggiare il Natale, quando ha accusato un malore improvviso. Immediatamente sono stati chiamati i soccorritori e poco dopo nell’appartamento, al primo piano di un condominio, che non è molto distante dell’ospedale è arrivata un’ambulanza dal Santa Maria degli Angeli e il medico e il personale sanitario di emergenza, hanno trovato il 32enne in arresto cardiocircolatorio, quindi hanno subito avviato le manovre rianimatorie per tentare di stabilizzarlo, poi Francesco è stato trasportato in ospedale. Qui i medici del pronto soccorso hanno tentato in tutti modi di strappare alla morte Delli Carri, ma nonostante tutti gli sforzi profusi, il giovane è morto e i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Quando la notizia si è sparsa a Foggia, città natale del giovane, alcuni amici foggiani hanno deciso di mobilitarsi per stringersi, anche economicamente, attorno alla sua famiglia avviando una raccolta fondi per contribuire alle spese per il rientro di Francesco nella sua città natale. Sono stati già raccolti 4500 euro che serviranno per le spese connesse al trasporto e per i funerali.