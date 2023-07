Colto da malore improvviso Marco muore a 34 anni in ospedale dopo 5 giorni: i genitori donano gli organi

Domenica scorsa era stato colto da un malore improvviso poi, il ricovero in elisoccorso , ieri purtroppo Marco è deceduto a soli 34 anni

Marco Turturici, un giovane di Sciacca è deceduto a soli 34 anni nell’ospedale di Palermo, dove era stato trasferito in elisoccorso. Il giovane domenica scorsa era stato colto da un malore improvviso, subito soccorso, a causa delle condizioni considerate da subito gravi, è stato trasferito in elisoccorso a Palermo, dove purtroppo è subito entrato in coma e nonostante il prodigarsi dei medici, Marco ieri è deceduto.

I genitori, la mamma Maria Schittone ed il papà Calogero Turturici, nonostante l’atroce dolore per gravissima perdita, in un ultimo gesto di amore verso il prossimo hanno acconsentito alla donazione degli organi.