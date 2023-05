Colto da malore improvviso mentre è al supermercato: 60enne muore davanti la moglie. Inutili i soccorsi

Un uomo è morto mentre faceva la spesa in un supermercato, colto da un malore improvviso, inutile l’intervento degli uomini del 118

E’ accaduto nella mattinata di oggi, domenica 28 maggio, in un supermercato della zona Perriera a Sciacca, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo un 60enne, era intento a fare la spesa insieme alla moglie, quando improvvisamente è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra davanti agli occhi della moglie. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma nonostante i vari tentativi di rianimarlo per il 60 enne non c’è stato nulla da fare ed morto pare per un infarto fulminante.

Come da prassi, sono intervenuti anche i carabinieri per verbalizzare l’accaduto.