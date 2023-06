Colto da malore improvviso mentre nuota col figlio: muore a 42 anni Paolo Capparè, odontoiatra, professore al San Raffaele

Un malore improvviso mentre nuotava in mare col figli : è così morto Paolo Capparè, odontoiatra e professore al San Raffaele

E’ accaduto questa mattina in una spiaggia di San Benedetto del Tronto, nota località delle Marche. Paolo Capparè, 42 anni, professore associato di Odontoiatria all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è deceduto a causa di un malore improvviso.

Il professore, stava nuotando insieme al figlio di cinque anni nel mare di San Benedetto del Tronto, quando improvvisamente è stato colto d un malore. Il 42enne è stato subito portato a riva da un bagnino e da un bagnante che si trovava nelle vicinanze, allertati dalle urla del bambino che si era reso conto delle difficoltà del padre. Immediatamente alcuni medici che si trovavano in spiaggia, in attesa dei soccorsi, hanno iniziato le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale del 118 arrivato sul posta, ma purtroppo per il professionista non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

Laureato in Medicina e chirurgia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nel 2006, Capparè aveva poi conseguito la specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale presso l’Università degli Studi di Milano. Dal primo gennaio 2020 era aiuto primario del dipartimento di Odontoiatria dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.

Coautore di oltre 180 pubblicazioni, era stato relatore di vari congressi nazionali e internazionali, nonché revisore scientifico e membro del comitato editoriale di diverse riviste internazionali del settore odontoiatrico.

Non appena la notizia si è diffusa in molti hanno mandato messaggi di cordoglio. Pietro Colonnella, amico di famiglia e già presidente della Provincia di Ascoli Piceno, ricorda che “il professor Roberto Burioni mi aveva detto qualche anno fa, durante il premio ‘Marchigiano dell’anno’ al Pio sodalizio dei piceni a Roma, queste parole: ‘Il dottor Paolo Capparè è la colonna portante di tutta l’Odontostomatologia del San Raffaele’. Una notizia tremenda, un dolore immenso”.