Colto da malore improvviso si accascia in auto prima di partire: 58enne muore nonostante l’intervento del 118

Ha fatto in tempo a salire nella sua auto, ma mentre stava per mettere in moto, è stato colto da un malore improvviso ed è deceduto nonostante il tempestivo intervento del 118



È accaduto venerdì 10 marzo intorno alle 15 in via Marconi a Ponte San Nicolò in provincia di Padova. La vittima è Alfredo Peraro di 58 anni, originario di Vigonza, che viveva con la famiglia a Pianiga in provincia di Venezia. L’uomo quel pomeriggio si trovava all’esterno di una gelateria, dove complice la giornata soleggiata, erano presenti tanti clienti, che si sono accorti di cosa stava accadendo. Il 58enne è entrato nella sua auto, una Ford Fiesta, per tornare a casa, quando è stato colto da un malore improvviso. Qualcuno dei presenti si è accorto subito che l’uomo stava male, lo ha fatto scendere dall’abitacolo ed ha chiamato i soccorsi. Pochi minuti dopo sul luogo della segnalazione sono arrivati i sanitari del Suem 118 che dapprima hanno tentato più volte di rianimare il 58enne, che però è rimasto incosciente ma vivo, poi lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale dove purtroppo nella notte tra venerdì e sabato è deceduto nonostante le cure a cui è stato sottoposto, pare a causa di un infarto fulminante.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi di rito. La salma è stata consegnata ai familiari per organizzare le esequie. Alfredo Peraro era uno stimato meccanico, che pare, prima di quel venerdì pomeriggio, non avesse mai avuto problemi fisici. In molti commentando la tragedia, hanno definito un miracolo il fatto che l’uomo si sia sentito male quando era ancora fermo nel parcheggio. Se il malore fosse sopraggiunto un paio di minuti dopo, l’uomo si sarebbe trovato in mezzo al traffico con tutte le conseguenze del caso, con il rischio di provocare gravi incidenti.