Come si mescolano musica e cinema nei temi delle slot machine

Le slot machine oggi sono facilmente reperibili in vari contesti come alcuni bar o le sale slot ma l’immaginario collettivo non si discosta facilmente dai Casinò classici che sono luoghi di storia e di vita oltre che di varie sfumature di umanità ed avventure.

Per molti un giro al Casinò è esaltante sul piano di immedesimarsi in quei biscazzieri esperti di calcoli e brivido che si giocano volentieri una serata contando su qualche forma di fortuna. La maggioranza si gode, semplicemente, le atmosfere da film e si diverte perché, ricordiamolo, al Casinò ci si può divertire e conoscere gente interessante.

Alcuni altri, sempre di più, si appassionano di casinò online e di slot virtuali e si concedono delle distrazioni, un po’ da nerd computerizzati, sfruttando le occasioni offerte dai vari portali web che offrono degli interfaccia sempre più invitanti ed interessanti.

Oramai tutti i concept sono a tema con film, cartoni animati e serie TV e non manca il grande schermo. Non occorre dimostrare quanto sia importante il detto: “ l’occhio vuole la sua parte ” perché è scontato ma anche le orecchie si mettono in allerta e partecipano con tutto il corpo del giocatore che assimila alcuni temi musicali ai ricordi di serie TV o grandi successi del Cinema.

È un fattore non solo di tipo estetico o di gradevole ascolto di un tema musicale ma diventa un elemento di ricordo di sensazioni provate durante la proiezione di un film. Quando i rulli della slot si posizionano in linea con la stessa icona vincente un gradevole suono di monete tintinnanti crea un piacere psicologico. Se le icone sono quelle dei personaggi di Star Wars , poniamo un esempio di successo, è logico che si crei un’associazione di idee più profonda.

Chi si metta a giocare “ascolta” delle sensazioni e si invoglia a rivedere quella combinazione perché, appunto, vi si rimandano dei ricordi e non solo delle sensazioni superficiali. Per questo le slot stanno implementando la propria grafica e perfezione nei dettagli anche riguardo ai messaggi sonori in esse trasmessi.

Vi sono studi anche molto circostanziati di tipo scientifico sulle relazioni tra sensazioni piacevoli indotte dai sensi, quindi dall’udito come dalla vista, e produzione di determinati ormoni che sviluppano le predette sensazioni. L’associazione di idee è dimostrata avere successo seppur non vi sia un parallelo perfetto ma una traccia che ricordi al giocatore quelle sensazioni: si tratta di una memoria complessa che riattiva un ricordo che è quello di un film che ha appassionato lo spettatore.

Lo spettatore diventa, ora, un giocatore e le icone del suo film diventano le “sue” icone.

È il mondo dell’interazione, è il presente e futuro dell’entertainment, impossibile rimanere indietro.