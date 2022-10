Comiso. In due su uno scooter travolgono una 57enne: muore un 17enne, la donna è grave in rianimazione

A causa di un tragico incidente stradale che si è verificato ragazzo ieri sera, un giovane di 17 anni è deceduto e una donna si trova ricoverata in rianimazione



È accaduto in via Bufalino zona della periferia di Comiso, in provincia di Ragusa. La vittima è Nino Modica di 17 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in sella ad uno scooter insieme ad un 37enne, quando, per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo ed hanno investito una donna di 57 anni che usciva da una palestra e stava dirigendosi verso la sua auto. Nel terribile impatto sia il 17enne che la donna sono rimasti gravemente feriti. Solo qualche escoriazione invece per il 37enne che era sullo scooter.

Sul posto sono arrivate la ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti che sono stati trasportata all’ospedale a Vittoria. Purtroppo alle prime luci di questa mattina Nino Modica è deceduto, mentre la 57enne è ricoverata in Rianimazione e le sue condizioni sono considerate molto serie.