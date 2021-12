Comiso (RG), 15enne cade dallo scooter e muore sul colpo: inutile l’intervento del 118

Tragico incidente autonomo mortale si è verificato nella serata di ieri: un ragazzo è caduto dallo scooter ed è morto sul colpo

È accaduto intorno alle 19 nella zona industriale di Comiso. A perdere la vita è stato il 15enne, Biagio Giannì, di Comiso. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di uno scooter, quando, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo ed caduto rovinosamente sull’asfalto. L’impatto con il suolo è stata violentissimo e nonostante il giovane indossasse il casco è morto sul colpo.

Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma il personale a bordo non ha potuto fare nulla per il giovane. I rilievi ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.