Comiso (RG). Daniele Scalogna muore dopo 4 mesi in ospedale: a febbraio era rimasto vittima di un incidente

Daniele Scalogna è morto a 26 anni stamattina nell’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo dove era stato ricoverato dopo il grave incidente stradale di cui era stato vittima lo scorso febbraio

Il terribile incidente era avvenuto nel febbraio scorso, alla vigilia di Pasqua nei pressi del mercato ortofrutticolo della zona industriale di Comiso, poi era stato portato in codice rosso all’ospedale Guzzardi di Vittoria, ma seguito delle gravissime condizioni in cui versava era stato trasferitoe ricoverato all’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo, dove questa mattina purtroppo è deceduto.

La famiglia per tutti questi quattro mesi aveva lottato e sperato in un miracolo che purtroppo non c’è stato . Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente.