Comiso (Rg). Il trattore si ribalta e un uomo muore schiacciato dal mezzo: inutili i soccorsi

Un incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, un uomo è morto schiacciato da proprio trattore

È accaduto intorno alle 12,10 in c/da Cozzo del Re’ agro, sulla Sp 20 Comiso per Santa Croce Camerina nel ragusano. La vittima è G.O., 72 anni, di Comiso. L’anziano era alla guida di un trattore, quando, pare a causa dello smottamento del terreno, il mezzo agricolo si è ribaltato. Il 72enne sarebbe morto schiacciato dal mezzo.

Sul luogo della tragedia, è arrivato il personale sanitario del 118, che non potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. È intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Ragusa per liberare l’uomo dal mezzo, oltre alla Polizia di Stato e il medico legale per le procedure di rito.