Comiso (RG). Investe e accoltella il fidanzato della sua ex: arrestato 23enne che ha confessato

Un giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato: avrebbe tentato di uccidere il fidanzato della sua ex

I fatti sono avvenuti la sera del 10 febbraio nel parco Ippari a Comiso, in provincia di Ragusa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Biagio Gessaro, di 23 anni, avrebbe tentato di uccidere, prima investendolo e poi ferendolo con un coltello, l’attuale fidanzato della ex.

Quella sera il 23enne avrebbe raggiunto con un furgone il parco Ippari di Comiso per incontrare il nuovo fidanzato 26enne della sua ex compagna. L’appuntamento era per discutere della relazione sentimentale intrapresa dai due, ma Gessaro non appena ha visto il 26enne, forse colto da improvvisa gelosia, lo ha prima travolto con il veicolo e, mentre la vittima era ancora a terra, lo ha colpito ripetutamente con un coltello in varie parti del corpo, poi si è disfatto dell’arma, ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.







Fortunatamente, un’amica del 26enne ferito, presente durante l’aggressione, lo ha soccorso e con un’auto lo ha trasportato all’ospedale di Vittoria, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il giovane non sarebbe pericolo di vita.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri, che dopo aver interrogato i testimoni e visionato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della zona hanno rintracciato il fuggitivo che si era nascosto a casa di un amico.

Durante la perquisizione della casa, i militari dell’Arma hanno ritrovato i vestiti intrisi di sangue indossato da Gessaro durante l’aggressione. Il 23enne è stato quindi arrestato ed associato presso la casa Circondariale di Ragusa. Gessaro, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha ammesso di aver tentato di uccidere l’uomo.