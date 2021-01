Comiso (RG). Ragazzo 14enne si schianta con lo scooter su un palo e muore: inutili i soccorsi

Drammatico incidente nel ragusano: un ragazzo di 14 anni nella tarda serata di ieri è deceduto dopo essersi schiantato su un palo con il suo scooter

L’incidente si è verificato intorno alle 21,30 di ieri in via Biscari a Comiso, in provincia di Ragusa. La vittima è Andrea Alabiso di 14 anni.

Secondo quanto al momento ricostruito, il ragazzo alla guida del suo scooter stava rientrando a casa, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo. Nel terribile impatto Andrea sarebbe morto sul colpo.

Immediati sono arrivati i soccorsi, ma il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 14enne. Sul posto per accertare l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri.