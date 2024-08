Comiso (RG). Violento scontro tra due auto: perde la vita un giovane di 27 anni

Nel violento impatto i due mezzi sono andati distrutti, con i pezzi andati sparsi sull’asfalto

Incidente mortale è accaduto intorno alle 2 di questa notte. sulla sp20, Comiso-Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. La vittima è Rosario Pace, di 27 anni, originario di Comiso che lavorava come cameriere. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, Rosario Pace, viaggiava su una Renault Modus, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Renault Clio guidata da un trentanovenne.

I testimoni hanno descritto lo scontro come violentissimo e il 27enne sarebbe morto sul colpo, mentre il conducente della Clio è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dagli uomini del 118 accorsi sul posto.

Oltre agli uomini del 118, sono arrivati sul luogo i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ancora lavorando per risalire alla dinamica dell’incidente.