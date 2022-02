Commerciante multato perché trovato al lavoro senza green pass si dà fuoco in piazza

Il titolare di un locale è stato multato perché trovato al lavoro senza il green pass: l’uomo ha reagito dandosi fuoco e dopo avere percorso 50 metri avvolto nelle fiamme è stato soccorso

È accaduto nella serata di ieri, sabato 5, in via Roma a Oderzo, comune in provincia di Treviso. Come riportato dal Corriere del veneto , il proprietario di un locale di kebab, venerdì scorso, a seguito di un controllo dei carabinieri, è stato trovato senza il green pass e di conseguenza in ottemperanza alle attuali norme non poteva stare all’interno del locale. I militari quindi hanno multato l’uomo, che non curante del provvedimento, il giorno successivo ha riaperto il locale tornado a lavorare.

I carabinieri però si sono ripresentati ed hanno elevato una seconda multa, ma questa volta l’uomo, di origini pachistane, è andato in escandescenza, ha preso del liquido infiammabile con il quale si è cosparso e si è dato fuoco nella piazza centrale della cittadina, poi invaso dalle fiamme, ha percorso una cinquantina di metri ed è stato soccorso, prima dagli altri commercianti della strada e poi dai carabinieri e dai sanitari del Suem 118 arrivati sul posto.

L’uomo è stato quindi trasferito in ospedale dove è stato assistito dai medici. Stando quanto trapelato non sarebbe in pericolo di vita.