Commissario Polizia 59enne muore di Covid: era vaccinato con entrambe le dosi. Lascia moglie e 2 figli adolescenti

Il commissario di Polizia di Frascati Massimo Biazzetti, di 59 anni, è morto a causa del covid dopo un ricovero al Covid Hospital di Casal Palocco di Roma. L’uomo era vaccinato con doppia dose. Lascia la compagna agente di polizia locale a Frascati e due figli adolescenti

Il commissario di Polizia di Frascati Massimo Biazzetti, 59 anni, è morto di covid nella notte tra l’8 e il 9 novembre: era ricoverato nel reparto di malati gravi del Covid Hospital di Casal Palocco a Roma. Secondo quanto si apprende, Biazzetti, come da protocollo, nei mesi scorsi aveva ricevuto entrambi le dosi di vaccini anti Covid 19. Massimo Biazzetti, era in servizio nel Commissariato di Polizia di Frascati da circa 5 anni, dopo essere stato a Roma. Tra un anno sarebbe andato in pensione.



Vicinanza alla famiglia di Biazzetti è stata espressa dal segretario Generale di Roma Luca Andrieri del Sindacato della Polizia di Stato LeS: “È con profondo dolore che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Massimo Biazzetti, Commissario della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Frascati, serio e preparato, uomo buono e disponibile”.

Luca Andrieri ha poi aggiunto: “Il Green Pass non è uno strumento atto a diminuire le probabilità di contagio, ma anzi, sembra essere l’esatto contrario, visto che i possessori del certificato non sono sottoposti a periodici controlli e sono esposti a rischio di contagio in egual modo di un non vaccinato, che tuttavia si sottopone e regolarmente a tampone ed è più facile da rintracciare in caso di positività al virus”.

Il cordoglio alla famiglia è arrivato anche dal sindaco di Frascati, Francesca Sbardella: “Tutta l’Amministrazione comunale di Frascati si stringe attorno alla famiglia, in particolare a Sandra Ardito, sua compagna e nostro agente di Polizia Locale”.

