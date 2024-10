Commissione Ue senza maggioranza approva dazi alle auto elettriche cinesi: Italia e Francia favorevoli Gemania contraria

L’Unione Europa ha deciso di fare la guerra commerciale alla Cina alzando i dazi sulle importazioni della auto elettriche cinesi. Il colosso asiatico come facilmente prevedibile farà altrettanto colpendo formaggi e auto di grossa cilindrata prodotti in Europa

I 27 si spaccano, dieci Paesi a favore, tra cui Italia e Francia , 12 si sono astenuti (tra cui la Spagna, altro grande critico dei dazi) e cinque hanno votato contro, tra cui la Germania e senza una maggioranza, la Commissione Ue da il via libera ai dazi definitivi sulle auto elettriche a batteria cinesi. Questo perché non essendoci una maggioranza né a favore né contro la proposta finale della Commissione Europea dello scorso 20 agosto, dopo il varo dei dazi provvisori il 4 luglio, da regolamento, la decisione definitiva spetta a Bruxelles. I dazi con una durata prevista di cinque anni, entreranno ufficialmente in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione “al più tardi il 30 ottobre 2024”, si legge in una nota dell’esecutivo Ue.

Quello che si è registrato oggi al Comitato di difesa commerciale (Tdi), composto di alti funzionari inviati direttamente dalle capitali, è un risultato tecnicamente definito una “non opinion”, in base alla quale la Commissione può agire come meglio crede. Particolarmente duro il confronto tra Parigi e Berlino. con il presidente Emmanuel Macron che ha più volte invocato l’urgenza di proteggere l’industria europea, in effetti già in difficoltà e il cancelliere Olaf Scholz che si è opposto, in difesa del comparto tedesco particolarmente esposto proprio in Cina.

La Cina ha già più volte protestato, presentando un ricorso di fronte al Wto. Bruxelles insiste tuttavia di volere una soluzione negoziale. “In parallelo – dichiara la Commissione – l’Ue e la Cina continuano a lavorare duramente per esplorare una soluzione alternativa che sia del tutto compatibile con il Wto, adeguata ad affrontare l’incresciosa elargizione di sussidi (da parte del governo cinese ndr) stabilita dall’indagine della Commissione”. Secondo Bruxelles, per via dei forti sussidi del governo di Pechino a tutta la filiera, la quota del settore dell’industria Ue è calata dal 68,9% del 2020 al 59,9% del periodo di indagine (ottobre 2023-giugno 2024). Allo stesso tempo, la quota di mercato dei veicoli elettrici importati dalla Cina è schizzata dal 3,9% del 2020 al 25% grazie a prezzi sottocosto che spazzano via quelli industriali Ue. A rischio 2,5 milioni di posti di lavoro diretti e 10,3 milioni nell’indotto.

I dazi indicati ad agosto, già ritoccati rispetto alla prima stesura, ieri hanno subito un ulteriore ritocco. Riguardano tutti i veicoli prodotti in Cina, dunque anche quelli di costruttori europei. Previste tariffe del 20,7% per le società che hanno cooperato con l’indagine, e del 35,3% per quelle che non lo hanno fatto. Ci sono poi tariffe specifiche per tre costruttori cinesi: BYD (17%), Geely (18,8%) e SAIC (35,3%). A queste si aggiunge un’altra tariffa specifica per la società Usa Tesla, per i cui veicoli prodotti in Cina saranno colpiti con il 7,8% (la Commissione spiega di aver verificato che la società Usa gode di sussidi inferiori, inoltre si finanzia interamente al di fuori della Cina).

Quote da aggiungere ai dazi del 10% già in essere da tempo. Per cercare di andare incontro ai timori della Germania, ad agosto la Commissione ha accettato di trattare le società europee che hanno joint-venture con partner cinesi, anzitutto Volkswagen e Bmw, come imprese che cooperano, e che dunque potranno usufruire del dazio più basso. Inoltre, ribaltando iniziali dichiarazioni in senso contrario, la Commissione ha precisato che le garanzie che gli importatori hanno dovuto versare in proporzione ai dazi provvisori in vigore da luglio non saranno trasformate in pagamenti effettivi, né saranno interessate dai dazi le vetture elettriche importate prima dell’entrata in vigore dei dazi definitivi.

È evidente che la Pechino ha già pronta un risposta simmetrica e questa guerra sui dazi a pagarla più di tutti sarebbero l’Italia che vedrebbe tagliato l’export verso la Cina di molti prodotti che rappresentano l’eccellenza del made in Italy: dal grana al pecorino romano, dalla fontina alla mozzarella di bufala, passando per il gorgonzola e la Germania che non esporterebbe più le potenti Audi, Bmw, Mercedes e Porsche. QUI L’ARTICOLO sulle contromisure cinesi