“In conformità con gli accordi russo-ucraini raggiunti il 16 maggio a Istanbul, dal 23 al 25 maggio le parti russa e ucraina hanno effettuato uno scambio secondo la formula di 1.000 per 1.000 persone”

Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, aggiungendo che gli ultimi 303 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato da Kiev e, in cambio, sono consegnati all’Ucraina altrettanti prigionieri delle Forze armate ucraine.

Il personale militare russo rimpatriato si trova attualmente sul territorio della Bielorussia, dove riceve la necessaria assistenza psicologica e medica. Saranno poi trasferiti in Russia per essere curati e riabilitati presso le strutture mediche del Ministero della Difesa.

La prima fase dello scambio ha avuto luogo venerdì. 270 militari e 120 civili, tra cui alcuni civili della regione di Kursk catturati dalle Forze armate ucraine, sono tornati in Russia. In cambio, 270 combattenti delle Forze armate ucraine e 120 civili furono consegnati alla parte ucraina. La seconda fase il giorno prima: 307 militari tornarono in Russia e altrettanti prigionieri ucraini furono consegnati a Kiev.

Nel corso dei primi negoziati tra Russia e Ucraina in tre anni è stato raggiunto un accordo per uno scambio di 1.000 persone per 1.000. L’incontro ha avuto luogo la scorsa settimana a Istanbul su suggerimento del presidente Vladimir Putin. Nel presentare questa iniziativa, non ha escluso che le parti possano raggiungere un accordo per un cessate il fuoco.

