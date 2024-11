Con Trump presidente, i Repubblicani controlleranno tutto il Congresso: sono avanti sia al Senato che alla Camera

“L’America ci ha dato un mandato forte e senza precedenti, abbiamo ripreso il controllo del Senato e sembra che manterremo il controllo della Camera”

Lo ha detto il neo presidente Donald Trump nel discorso della vittoria a Palm Beach, aggiungendo che il partito repubblicano ha ripreso il controllo del Congresso che gli permetterà di portare avanti le proprie politiche senza eccessive opposizioni.

Gli ultimi dati danno in grande vantaggio i repubblicani al Senato che in con Biden era a maggioranza democratica di 51 a 49, situazione ribaltata dopo che la senatrice repubblicana Deb Fischer del Nebraska ha vinto contro Dan Osborn, che si è candidato come indipendente. Questi numeri sembrano potersi ripetere anche alla Camera.

A seguito delle dimissioni del senatore Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky, che ha lasciato l’incarico che ricopriva 2007, la nuova maggioranza avrà un nuovo leader per la prima volta in 18 anni. I senatori repubblicani dovrebbero scegliere i loro nuovi leader la prossima settimana mentre si preparano ad assumere la presidenza delle commissioni gestite dai democratici dal 2021.

La sfida per il controllo del Senato si è concentrata in Ohio e Montana,anche se al momento prosegue il conteggio, ma i seggi assegnati al Gop sono già 51 (su 100), contro i 42 democratici. Per quanto invece riguarda la Camera, secondo i dati in aggiornamento del New York Times, i repubblicani sono in vantaggio con 196 seggi contro i 176 dei democratici, dove la maggioranza si raggiunge a 218, su un totale è di 435.