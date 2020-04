Conavirus. Governatore Musumeci: “In Sicilia le passeggiate con bambini restano vietate”

Lapidario il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci che ha chiarito che “Siamo in guerra contro un nemico invisibile che cammina con le persone, le passeggiate sono un lusso che non possiamo permetterci”

Coronavirus, sulla circolare che concede passeggiate con minori La nuova circolare del Ministero dell'Interno che concede la possibilità ai minori di fare con un genitore la passeggiata vicino casa in #Sicilia non si applica#governoMusumeci #Coronavirus #CoronavirusSicilia #CoronavirusItalia #Covid19 #Covid19Italia Costruire Salute Regione Siciliana Gepostet von Nello Musumeci am Mittwoch, 1. April 2020

In Sicilia le passeggiate genitori-figli sono espressamente vietate. E’ il governatore della Regione Nello Musumeci a precisarlo in in video-messaggio, superando le disposizioni del Viminale.

“La nuova circolare del ministero dell’Interno in Sicilia non si applica. Mi riferisco alla possibilità che viene concessa ai minori, soprattutto, di poter fare, in compagnia di un genitore, la passeggiata vicino casa. Io ho l’impressione che in Sicilia si sia perso il punto di riferimento, nel senso che siamo tutti convinti che il peggio sia già passato e quindi possiamo permetterci anche qualche lusso. Non è così. Non lasciamoci condizionare dalle notizie che arrivano dal Nord”, ha detto il presidente della Regione Siciliana, precisando ancora che: “dobbiamo resistere ancora qualche altra settimana, prepariamoci al picco di contagi che sta per arrivare, se restiamo uniti vedrete che ne usciremo bene”.

Il Governatore già stamattina aveva inoltre anticipato che: “La mia ordinanza che limita l’uscita ad una sola volta al giorno e per un solo componente familiare rimane ancora vigente sul territorio siciliano”.

“Le passeggiate si faranno quando finirà l’emergenza. – ha concluso il governatore – Se ci sono dei casi di bambini affetti da particolari patologie questa esigenza della passeggiata potrà essere consentita, ma soltanto davanti a una certificazione medica e per un breve giro sotto casa”.