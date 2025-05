Conclusa la telefonata Trump-Putin: Russia pronta a lavorare su cessate il fuoco “ma bisogna eliminare le cause di fondo del conflitto”

É terminata dopo circa due ore la telefonata tra il capo della Casa Bianca e quello del Cremlino

Lo ha comunicato la Tass. Il presidente russo Vladimir Putin sottolineando che “La cosa più importante è eliminare le cause di fondo del conflitto”, ha detto che durante il colloquio telefonico con Donald Trump, durato oltre due ore, il presidente americano ha espresso la posizione di Washington su un cessate il fuoco. Putin ha anche ringraziato il capo della Casa Bianca per aver fatto riprendere le trattative dirette tra Russia e Ucraina. Lo riferisce l’agenzia Interfax.

Subito dopo la fine della telefonata con Putin, il presidente Usa Trump ha parlato solo per pochi minuti con il presidente ucraino Zelensky. Lo ha riportato Axios, citando una fonte.

Il presidente Vladimir Putin nella conversazione telefonica con il leader americano Donald Trump, tra le altre cose, ha sottolineato la disponibilità di Mosca a collaborare a un memorandum con l’Ucraina, che comprenda anche un cessate il fuoco.

Queste le dichiarazioni principali pubblicate dall’agenzia russa RIA Novosti.

Putin ha definito la conversazione significativa, sincera e molto utile ed ha ringraziato Trump per la partecipazione degli Stati Uniti alla ripresa dei negoziati diretti tra Russia e Ucraina.

Mosca è favorevole alla cessazione delle ostilità; è necessario individuare i percorsi più efficaci per raggiungere la pace.

La Russia è pronta a lavorare su un memorandum con l’Ucraina che includa un cessate il fuoco: “La Russia proporrà ed è pronta a collaborare con la parte ucraina su un memorandum riguardante un possibile futuro trattato di pace con la definizione di una serie di posizioni, come ad esempio i principi di risoluzione, i tempi di un possibile accordo di pace e così via, compreso un possibile cessate il fuoco per un certo periodo se si raggiungeranno accordi appropriati.”

Putin ha evidenziato che “La cosa principale è eliminare le cause profonde di questa crisi”. Mosca e Kiev devono dimostrare il massimo desiderio di pace e trovare compromessi che vadano bene a tutte le parti: “I contatti tra i partecipanti all’incontro e i negoziati di Istanbul sono ripresi, e questo ci dà motivo di credere che siamo complessivamente sulla strada giusta.”

