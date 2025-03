Conclusi colloqui Usa-Russia su Ucraina: ancora nessuna tregua. Si è discusso di Mar Nero, confini e della centrale di Zaporizhzhia

Sono durati ben 12 ore i negoziati tra i rappresentanti di Russia e Stati Uniti a Riad, ma non è stato raggiunto nessun accordo di tregua, Domani sarà diffuso un comunicato congiunto Usa-Russia

Gli americani sono stati impegnati a trattare su due tavoli paralleli con gli emissari di Kiev e Mosca. Si è trattato principalmente di confini e della gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e il percorso per arrivare almeno ad una tregua in Ucraina, si conferma accidentato. Di fatto tutti i temi trattati dall’individuazione dei confini, alle reti dell’energia e la ripresa in sicurezza della navigazione commerciale del Mar Nero, sono rimasti sospesi. È stato lo stesso Donald Trump che da Washington ha fatto sapere che in Arabia Saudita si è discusso anche di confini territoriali e del controllo delle centrali nucleari, a partire da Zaporizhzhia.

Il Cremlino, per arrivare alla tregua, ha da tempo dettato le sue condizioni, dalle quali non sembra interessata a fare passi indietro ed infatti il portavoce Dmitry Peskov a metà dei colloqui, ha parlato di “molti aspetti su cui lavorare” e annunciato che le delegazioni non avrebbero firmato alcun documento.

Nonostante le parti siano ancora molto distanti, Trump vorrebbe che l’intesa entri in vigore entro Pasqua, ma Mosca prima di iniziare gli incontri sauditi, ha messo le mani avanti ed ha accusato gli ucraini di non rispettare lo stop agli attacchi alle reti energetiche, cosa che invece l’esercito russo sta rispettando, tanto che ha proposto agli americani di monitorare la situazione sulle centrali, per trarne “le conclusioni pertinenti”: ossia che sono gli ucraini a violare l’accordo.

Si è trattato anche sulla tregua nel Mar Nero, punto portato sul tavolo delle trattative da Kiev ma che interessa anche a Mosca, che in cambio del passaggio delle navi di grano, chiede di riprendere a esportare prodotti agricoli e fertilizzanti attraverso quella rotta, eliminando le sanzioni occidentali almeno su questi prodotti. Ma salvo dichiarazioni generiche pronunciate tra le pieghe dei colloqui dal team russo, che ha parlato di interlocuzione “interessante” con gli Usa, nessun accordo è stato raggiunto.

In serata il presidente Trump in un briefing con la stampa alla Casa Bianca, ha spiegato che la tregua fa parte di un negoziato a tutto campo che crei le fondamenta per una pace duratura. "Stiamo parlando di territorio in questo momento. Stiamo parlando di linee di demarcazione, stiamo parlando di energia, della proprietà delle centrali elettriche", ha detto il presidente, aggiungendo: "Alcune persone dicono che gli Stati Uniti dovrebbero possedere le centrali elettriche, in particolare la grande centrale nucleare", ossia l'impianto di Zaporizhzhia. Ma appare difficile che la Russia lasci questa centrale, costruita e gestita dalla società russa Rosatom che è la prima al mondo per il numero di reattori nucleari costruiti in funzione, 41, di cui 6 in Russia e 35 all'estero.