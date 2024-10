Si è concluso a Kazan il 16° vertice dei BRICS. L’evento con la partecipazione di rappresentanti di oltre 30 paesi si è rivelato molto ricco di eventi. C’è stato anche tempo per un concerto, la tradizionale cena di gala, lunghe sessioni generali e numerosi incontri bilaterali

Lo riporta RIA Novosti. Nell’ultimo giorno del vertice, il presidente russo Vladimir Putin ha riassunto i risultati in una conferenza stampa nel complesso espositivo internazionale dell’Expo di Kazan alla presenza di oltre trecento giornalisti, tra cui, come ha chiarito la rappresentante del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, anche quelli provenienti da stati ostili.

Putin ha esordito in modo informale, scusandosi con gli abitanti di Kazan per il disagio causato durante il vertice. Non tutto è stato vano, ha notato ed ha espresso gratitudine.

Trai temi trattati i negoziati sul conflitto in Ucraina

Per quanto riguarda le condizioni accettabili per Mosca per porre fine al conflitto, le autorità russe sono “pronte a considerare qualsiasi opzione sulla base delle realtà che si stanno sviluppando sul terreno”. “E non siamo pronti per nient’altro”, ha sottolineato il capo dello Stato, aggiungendo che il rappresentante della Turchia alla sessione di settembre dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York ha ricevuto da Kiev una proposta da sottoporre alla Russia.

Tuttavia, il giorno successivo l’Ucraina ha nuovamente annunciato il suo rifiuto di qualsiasi negoziato. Successivamente, Vladimir Zelenskyj durante la riunione alla Verkhovna Rada (parlamento ucraino) ha annunciato il “piano di vittoria”, confermando che l?ucraina non è pronta al dialogo.

Putin non ha rivelato ciò che è stato offerto a Kiev. Ma ha aggiunto: i negoziati porterebbero alla revoca della legge marziale in Ucraina e alle elezioni. “A quanto pare non sono pronti per questo”, ha concluso il presidente.

Il presidente russo ha parlato delle relazioni con la Corea del Nord

I media occidentali, citando “immagini di intelligence satellitare”, affermano che le truppe nordcoreane sono arrivate in Russia. “Le foto sono una cosa seria, se ci sono foto significa che riflettono qualcosa”, ha commentato Putin.

E ha ricordato che è stato l’Occidente a scuotere la situazione in Ucraina e, di conseguenza, “si è arrivati ​​alla partecipazione diretta del personale militare della NATO al conflitto”. La Russia sa chi dell’Alleanza del Nord Atlantico partecipa alle ostilità e in quale veste: è evidente che l’esercito ucraino non può lanciare autonomamente senza i satelliti Usa i missili di precisione di fabbricazione NATO come Storm Shadow o ATACMS.

Continuando il tema della Corea del Nord, Putin ha ricordato il quarto articolo dell’accordo di partenariato strategico (che prevede che entrambi i paesi si forniscano reciprocamente assistenza militare). La Corea del Nord, ha detto, prende la cosa sul serio. Ma cosa faranno esattamente i paesi di Mosca e Pyongyang? Si tratta di una questione tra le due parti, “resta da discutere l’attuazione del quarto punto”.

“Una parte delle unità dell’esercito ucraino che hanno invaso la regione di Kursk, sono state bloccate”, ha detto il comandante in capo supremo e sono in corso lavori per eliminare questo gruppo.