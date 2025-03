Concluso vertice Parigi “volenterosi” di andare guerra senza unanimità. Francia e GB alla guida dell’esercito. Mosca: gravi conseguenze

È terminato il vertice dei “volenterosi” convocato oggi a Parigi da Macron, con la partecipazione dei leader europei e del presidente ucraino Zelensky, trasformato in un raduno di volontà bellicose che non hanno discusso di forze di interposizione con un mandato condiviso, ma di truppe “pronte a combattere”

Al vertice durato oltre tre ore, erano presenti una trentina di Paesi dell’Unione Europea e della Nato alleati dell’Ucraina, oltre al presidente ucraino Zelensky. Lo ha riferito da un giornalista dell’agenzia France-Presse.

Il presidente francese Macron a fine vertice ha detto: “Obiettivo è la pace con la forza. Ma manca l’unanimità sull’invio di peacekeeper”. Dalle parole di Macron e da quanto è scaturito, non è stato un summit di chi lavora per la pace, ma di chi si prepara alla guerra. Queste alcune delle affermazioni del presidente francese:

Gli europei sono più audaci, uniti e determinati di poche settimane fa

L’Europa deve essere pronta nel caso l’America non sia più al suo fianco: questo significa che dovremo agire da soli

È “in pianificazione” una “forza di rassicurazione” per l’Ucraina, opererà in “aria, terra e mare”, non sarà una missione di peacekeeping e non opererà sulla linea del fronte, ma coinvolgerà diversi stati che faranno base in aree strategiche

Non sta alla Russia decidere sulla “forza di rassicurazione”

Sulla “forza di rassicurazione” non c’è unanimità tra i leader riuniti oggi ma andremo avanti comunque

Francia e Regno Unito hanno mandato di guidare la coalizione

Una delegazione militare anglo-francese sarà mandata a lavorare con l’esercito ucraino per pianificare il futuro delle loro forze armate

Mandato ai ministri degli Esteri per formulare entro tre settimane proposte su come monitorare un cessate il fuoco

Le sanzioni alla Russia non saranno rimosse

Manterremo la pressione sulla Russia e sulla sua flotta fantasma

La Russia ha violato il coprifuoco, continua con gli attacchi

Il nostro obiettivo è chiaro, raggiungere la pace: per questo ci serve che l’Ucraina sia nella migliore posizione possibile

Continueremo nel breve termine a supportare l’Ucraina e il suo esercito

Molti paesi hanno preso ulteriori impegni militari e finanziari nei confronti di Kiev

Quanto detto da Macron non ha nulla a che fare con una trattativa di pace, e ad essere onesti sembra una dichiarazione di guerra alla Russia, tant è che la portavoce del dipartimento Esteri russo Maria Zakharova ha avvisato i “volenterosi: “Il dispiegamento di soldati Nato in Ucraina provocherebbe un confronto militare diretto”.

Ma chi tra i Paesi presenti manderà realmente soldati in Ucraina è ancora da capire e questo lo ha capito bene lo stesso Emmanuel Macron al termine del vertice all’Eliseo sull’invio di soldati in Ucraina, ha ammesso “non c’è l’unanimità” tra i volenterosi ma “non serve l’unanimità perché questa missione prenda vita”. Ed infatti il presidente francese al termine ha annunciato che durante il vertice di oggi all’Eliseo, è stata presa la decisione di inviare “un’equipe franco-britannica” per “preparare quello che sarà l’esercito ucraino di domani”.

Inoltre Macron ha aggiunto: “Francia e Regno Unito guideranno la ‘forza di rassicurazione’, che sarà operativa ‘in aria, terra e mare’ ma non sulla linea del fronte e partirà nonostante non ci sia unanimità tra i leader”.

Ciò che si sta preparando quindi, non a una missione di pace ma a una prospettiva di guerra che è fuori dall’ambito Nato. Non si tratta di trattative per chiudere il conflitto armato, ma di prepararsi ad ampliarlo. Le truppe “di interdizione” – questo il termine tecnico – non resteranno ferme, ma agiranno, si scontreranno e combatteranno contro i russi. E questo scenario si sta pianificando senza alcun accordo con le altre potenze coinvolte nelle trattative in corso, nello specifico Russia e Stati Uniti, fuori da cornici internazionali consolidate e in contrasto con le stesse trattative di Riad, violando “linee rosse” che da mesi vengono tracciate con sempre maggiore rigidità.

L’impressione è che sia un sabotaggio organizzato in ambito europeo, per fermare le trattative fra Ucraina, Usa e Russia, con Zelensky che sta giocando con il fuoco su due tavoli, quello di Riad e questo di Parigi, nel disperato tentativo che la missione di truppe europee riescano a salvare il suo esercito in gravi difficoltà.

Oggi a Parigi si è preparata un'escalation che rischia di coinvolgere l'Europa in qualcosa che una volta partita diventerà incontrollabile. In questo scenario le rassicurazioni ufficiali dei governi non convincono, considerando che già diffondono video e kit per prepararsi alla catastrofe imminente.