Condoglianze di Putin all’Iran per l’attentato di ieri: “Cooperiamo contro il terrorismo”

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma di cordoglio all’omologo iraniano, Ebrahim Raisi, per l’attentato terroristico di ieri a un santuario sciita a Shiraz, in cui sono morte 15 persone. Nel messaggio, come riporta l’agenzia Ria Novosti, il capo del Cremlino ha “confermato la disponibilità ad aumentare la cooperazione nella lotta al terrorismo”.

“Per favore accetta le mie sincere condoglianze per le tragiche conseguenze dell’atto terroristico commesso a Shiraz”, si legge nel telegramma inviato da Putin, come riferito dal Cremlino. “Vorrei confermare la disponibilità da parte russa a rafforzare ulteriormente la cooperazione con i partner iraniani contro il terrorismo”, continua il messaggio.

Per Putin è difficile immaginare un crimine più cinico dell’omicidio di civili – compresi bambini e donne – all’interno delle mura di un santuario religioso. Il presidente russo ha aggiunto che il terrorismo viola non solo le leggi, ma anche le norme della moralità umana. Infine ha rivolto parole di solidarietà e sostegno alle famiglie delle vittime, nonché auguri di pronta guarigione a tutti i feriti.