 Confindustria, Bonomi smentisce Meloni sull’abolizione del Rdc: “assumo chi mi serve non in base a sgravi”

Carlo, Bonomi con una frase fa crollare il castello Meloniano costruito ad “arte” per abolire il reddito di cittadinanza: “Io assumo chi mi serve non in base agli sgravi”

Chiare ed inequivocabili le parole del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi pronunciate ieri a Venezia. “L’azienda decide a proposito dei profili professionali che servono e deve assumere, non è lo Stato che lo decide per legge”, aggiungendo; “Io assumo chi mi serve, non assumo perché mi si dà lo sgravio. Se ci sono delle risorse, siano messe sul taglio delle tasse sul lavoro”. Infine ha chiarito l’obiettivo di tutti gli imprenditori: “La vera sfida sarà il taglio del cuneo contributivo con la prossima legge di bilancio”, non dicendosi soddisfatto degli sgravi per le assunzioni.

Le parole di Bonomi non aggiungono nulla di nuovo a quanti tutti sanno dalla notte dei tempi. un imprenditore vuole solo pagare meno tasse e guadagnare di più e il dipendente lo considera alla stregua di una macchina che serve per produrre: sfruttarla al massimo cercando di pagarla in meno possibile.

Il presidente di confindustria in un attimo ha gettato nell’immondizia la retorica della premier Giorgia Meloni secondo la quale il reddito di cittadinanza andava tolto perché così i poveri, che lei considera fannulloni, andranno a lavorare nelle aziende perché gli imprenditori sono alla disperata ricerca di personale.