Conflitto Israele palestinese. Qatar: “Hamas pronto a trattare rilascio di 40 ostaggi in cambio di tregua di almeno una settimana”

“Hanno accettato in linea di principio di trattare sul rilascio di circa 40 persone detenute a Gaza in cambio di una tregua di almeno una settimana”

Lo sostiene, citando tre funzionari israeliani, il quotidiano israeliano Walla secondo il quale per i mediatori del Qatar: Hamas è pronto a riprendere i colloqui per il rilascio degli ostaggio. Al centro dei colloqui ci sarebbe una proposta avanzata qualche settimana fa dal capo dell’agenzia di spionaggio israeliana, David Barnea, durante un incontro con il capo della Cia, William Joseph Burns, e il primo ministro del Qatar. A beneficiarne sarebbero donne, uomini di età superiore ai 60 anni e persone che necessitano di cure mediche urgenti. In cambio, Israele dovrebbe fermare le operazioni militari a Gaza per un numero cospicuo di giorni e rilasciare dei palestinesi detenuti.

La conferma che le trattative sono in corso è arrivata da uno dei leader di Hamas, Osama Hamda, come riporta al Jazeera: “non si parla di un rilascio di ostaggi israeliani prima che i combattimenti a Gaza finiscano”. Hamda ha affermato che l’eventuale rilascio degli ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di un mese non è stato discusso. “abbiamo informato chiaramente tutti i mediatori che la nostra priorità è fermare l’aggressione contro Gaza una volta per tutte”.