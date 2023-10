Conflitto israelo-palestinese. Kiev attacca ancora Mosca: “Istruttori russi nell’attacco di Hamas” – VIDEO

Anton Gerashchenko, consigliere del ministro dell’Interno dell’Ucraina, ha pubblicato un video su X, scrivendo che a suo avviso ci sarebbero le prove che “istruttori di lingua russa, all’interno dell’organizzazione terroristica di Hamas, hanno dato ordini e coordinato le azioni dei mercenari durante l’attacco a Israele il 7 ottobre 2023”. Nel video, secondo Gerashchenko, si udirebbe l’ordine “Coprite! Coprite!” in russo. Evidente che la considerazione vada comunque presa con le pinze, data la guerra in corso tra Ucraina e Russia.



