Conflitto si allarga a Transinistria? Compagnia aerea sospende voli per Moldavia dal 14/3: “Rischio elevato”

Intanto notizie informali parlano di ammassamento di truppe ucraine al confine con Transinistria e di movimentazione delle armi antiaeree da parte della Romania

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato che sospenderà i voli per la capitale della Moldavia, Chisinau, dal 14 marzo, a causa delle preoccupazioni per la sicurezza del suo spazio aereo. In un comunicato citato dal Guardian, la compagnia ha affermato di aver preso la decisione “difficile ma responsabile” di sospendere i voli a causa del rischio “alto, ma non imminente” nello spazio aereo della Moldavia.

“Wizz Air ha monitorato da vicino la situazione della sicurezza in Moldavia ed è stata costantemente in contatto con varie autorità e agenzie locali e internazionali per garantire il massimo livello di sicurezza e protezione delle operazioni”, scrive la compagnia.

“La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio rimane la priorità numero uno di Wizz Air e, a seguito dei recenti sviluppi in Moldavia e del rischio elevato, ma non imminente, nello spazio aereo del Paese, Wizz Air ha preso la difficile ma responsabile decisione di sospendere tutti i voli verso Chisinau a partire dal 14 marzo”.

Intanto la situazione al confine tra Ucraina e Transinistria pare infiammarsi sempre più: mentre infatti il presidente della Transnistria ha esortato i cittadini a mantenere la calma, si stanno insistentemente diffondendo voci di un ammasso di truppe ucraine a poca distanza dal confine transinistriano e dal deposito d’armi russo di Cobasna.

Inoltre, canali filorussi parlano insistentemente di presunti testimoni oculari che avrebbero notato lo spostamento di cannoni antiaerei semoventi Gepard da parte dell’esercito romeno sul proprio confine.