Congratulazioni a Maduro rieletto da Russia, Cina, Cuba, Iran e Quatar. Occidente al solito contesta le elezioni

Non appena i dati sono divenuti ufficiali la maggior parte del mondo ha inviato le congratulazioni a Nicolas Maduro, eletto per la terza volta presidente del Venezuela. L’Occidente sotto suggerimento degli Stati Uniti ha come da prassi contestato le votazioni per presunti brogli

Da decenni le lobby petrolifere statunitensi tentano di mettere la mani sugli immensi giacimenti petroliferi venezuelani, Ci hanno provato in tutti i modi, la morte del presidente Hugo Chávez, da molti ritenuto un omicidio pianificato, con le minacce e con le sanzioni, senza riuscirci. Ci hanno riprovato anche in queste elezioni, ma è andata male ancora una volta ed allora via a demonizzare il voto per presunti brogli.

Ma oggi l’Occidente non è più il centro del mondo e quasi tutta l’altra parte si è congratulata con Maduro per la usa rielezione.

Tra i primi a congratularsi con Nicolas Maduro è stato il presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino ha affermato che continuerà ad approfondire la cooperazione in tutte le aree, comprese quelle sensibili, con Caracas. “Le relazioni russo-venezuelane hanno il carattere di una partnership strategica”, ha detto Putin in un messaggio a Maduro, secondo il Cremlino. “Sono fiducioso che le sue attività a capo dello Stato continueranno a contribuire al loro progressivo sviluppo in tutte le direzioni”.

“Questo soddisfa pienamente gli interessi dei nostri popoli amici ed è in linea con la costruzione di un ordine mondiale più giusto e democratico”, ha detto Putin. “Vorrei confermare la nostra disponibilità a continuare il nostro costruttivo lavoro congiunto sui temi di attualità dell’agenda bilaterale e internazionale”.

A seguire sono arrivate le congratulazione della Cina durante una conferenza stampa di routine tenutasi il 29 luglio presso il Ministero degli Esteri cinese, per mezzo del portavoce Li Jian che ha espresso le congratulazioni di Pechino al Venezuela per il regolare svolgimento delle elezioni presidenziali e al presidente Nicolás Maduro per la sua rielezione. Li Jian ha sottolineato che Cina e Venezuela sono buoni amici e partner solidali.

Anche Dall’Iran i complimenti al presidente rieletto per altri sei anni. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Naser Kanani su X ha affermato che queste elezioni presidenziali indicano “l’istituzionalizzazione del processo democratico” nonostante “alcune minacce e sanzioni crudeli e ingiuste imposte al Venezuela. La Repubblica Islamica dell’Iran rinnova il suo sostegno e la sua solidarietà alla Repubblica Bolivariana del Venezuela per portare avanti i suoi programmi di sviluppo nazionale e rafforzare la cooperazione bilaterale”.

Il presidente della Siria, Bashar Al Assad, si è congratulato con Nicolás Maduro per i risultati delle elezioni presidenziali di ieri in Venezuela. “Mi congratulo con Sua Eccellenza per la grande vittoria alle elezioni presidenziali. Mi congratulo anche con il popolo amichevole del Venezuela per il successo del processo elettorale in cui ha esercitato il diritto di voto”, si legge in un comunicato pubblicato su X.

Anche il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha telefonato a Nicolás Maduro per congratularsi con lui per la sua “storica vittoria”, dopo l’annuncio dell’autorità elettorale del Venezuela che lo ha dichiarato rieletto alle presidenziali di ieri con il 51,2% dei voti.

“Ho parlato con il fratello Nicolás Maduro per porgergli vive congratulazioni a nome del Partito, del Governo e del popolo cubano per la storica vittoria elettorale ottenuta, dopo un’impressionante manifestazione del popolo venezuelano”.

Oltre a Cuba, anche Nicaragua, Bolivia e Honduras si sono congratulati con Maduro per la rielezione.

Congratulazioni anche dall’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, che ha fatto i complimenti a Nicolás Maduro per la sua rielezione a presidente del Venezuela esprimendo “la speranza di rafforzare le relazioni” bilaterali con il Paese sudamericano “in tutti i settori”.

“Mi congratulo con il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, per la sua rielezione per un nuovo mandato presidenziale, e gli auguro il successo e la continuazione del processo di sviluppo e costruzione nel suo Paese”, ha scritto in un messaggio postato sul social X il sovrano dello Stato arabo, che è uno dei principali esportatori di gas al mondo.