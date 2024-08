Consiglio dei Ministri dopo pausa estiva: Meloni  indica Fitto come Commissario Ue

La premier alle 14, a palazzo Chigi durante la riunione del Consiglio dei ministri ha formalizzata l’indicazione da parte del governo del ministro Raffaele Fitto come commissario europeo dell’Italia

Si è svolto oggi a palazzo Chigi il primo Consiglio dei Ministri convocato dopo la pausa estiva dalla presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, con i vicepremier e segretari di FI e Lega Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

Diversi i dossier su cui si è concentrato l’incontro, dalla legge di bilancio alle nomine Rai, passando per il nodo delle concessioni balneari e quello legato alle elezioni regionali in Liguria. Tra i temi anche quello della cittadinanza dopo che nelle scorse settimane sono emerse sensibilità diverse all’interno della coalizione.

La premier Giorgia Meloni alle 14, ha indicato il nome di Raffaele Fitto come Commissario Ue. L’Italia era tra i cinque paesi che ancora non avevano espresso un nome.

“Ritengo opportuno condividere con tutti voi, dopo averlo fatto già da tempo con gli altri leader della maggioranza, una decisione estremamente importante. Ho ricevuto la lettera della Presidente della Commissione europea von der Leyen con la quale si chiede al Governo la designazione della proposta di candidato italiano al ruolo di commissario europeo. Si tratta di una scelta delicata e molto importante per noi e per l’Italia nei prossimi anni. La nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati: il Ministro Raffaele Fitto”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della riunione del Consiglio dei ministri, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi e ha aggiunto “ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati”.

“Io sono contentissimo da una parte e tristissimo dall’altra. Contentissimo da una parte perché noi diamo all’Europa una persona che ci rappresenterà benissimo, che verrà accolta benissimo. Oggi Breton, quando sono arrivato, mi ha detto se sarà Raffaele è un amico, io sono contentissimo di poter lavorare con lui. Lo stesso pensiero penso l’abbia espresso più volte la von der Leyen e quindi sono contento che l’Italia offra all’Europa una persona di altissimo profilo come Raffaele Fitto”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine del Consiglio informale Difesa.

“Sono triste di perdere un collega di governo di cui ho stima e che ha fatto un lavoro enorme e straordinario, soprattutto sulla parte del Pnrr. L’ha fatto anche sulla parte europea ma quella più difficile è quella del Pnrr. Per cui sarà molto difficile sostituirlo. E quindi ho questi due sentimenti ma come Italia sicuramente avremo un grande rappresentante”, ha aggiunto.