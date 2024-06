Consiglio di Sicurezza Onu approva proposta Usa per il cessate il fuoco a Gaza con l’astensione ella Russia

Con 14 voti favorevoli, nessuno contrario e l’astensione della Russia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione della proposta di pace per il Medio Oriente in tre fasi avanzata dagli Stati Uniti

Per la prima volta il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha approvato una risoluzione che appoggia un piano di cessate il fuoco mirato a porre fine agli otto mesi di guerra fra Israele e Hamas a Gaza. Il testo accoglie la proposta di cessate il fuoco in 3 fasi, tra Hamas e Israele e ”il rilascio degli ostaggi”annunciata dal presidente Usa Joe Biden. Come ha spiegato Nate Evans, portavoce della delegazione Usa all’Onu, ”gli Stati Uniti hanno chiesto che il Consiglio di sicurezza si esprima con un voto a sostegno della proposta sul tavolo”. Non è stata indicata una data per il voto.